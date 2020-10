Nadie denunció a Tuto Quiroga ante TSE para inhabilitarlo por difundir encuestas

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Salvador Romero informó que hasta el momento no existe ninguna denuncia en contra del candidato presidencial por Libre 21 Jorge Tuto Quiroga para inhabilitarlo por haber difundido encuestas de percepción ciudadana de cara a las elecciones del 18 de octubre.

En declaraciones a la prensa descartó actuar de oficio porque el principio general sobre el cual se construye la legislación electoral, es que el Tribunal Supremo actúa a denuncia de parte y una vez recibida puede empezar cualquier procedimiento, precisó.

El pasado 8 de octubre, Quiroga, presentó en conferencia los datos de una encuesta interna y, además, anunció que en los siguientes días presentaría más datos, esto para cuestionar el trabajo de las encuestadoras que no lo asignan más del 2 por ciento de preferencia electoral.

“Si me quieren inhabilitar, que me inhabiliten, pero Bolivia tiene derecho a saber la verdad, si a Arce no lo inhabilitan, aquí vamos a estar”, dijo Quiroga quien presentó los datos a sabiendas que el artículo 136 de la Ley 026 que dispone la cancelación de la personalidad jurídica por difundir resultados, se encuentra impugnado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Quiroga denunció que existe un “cártel de encuestadoras” encargadas de inducir al voto con encuestadas de acuerdo al pago que reciben.

