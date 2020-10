¿Otro guiño a Mesa? Murillo pide concentrar votos en el “segundo” 

2014 @tutoquiroga facilitó 2/3 a azules. 2019 No bajarse @OscarOrtizA, masismo tuvo fácil montar fraude, generó violencia y dolor. No repitamos errores. @LuisFerCamachoV pasará de héroe a villano??

Concentremos VOTOS en el segundo, no es gustos, es Democracia.

#SalvemosBolivia

— Arturo Murillo (@ArturoMurilloS) October 5, 2020