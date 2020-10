Paco: Nunca he pedido ser ministra y ahora el Pacto de Unidad decidirá mi futuro

Fuente: Página Siete

«La vocera del Movimiento Al Socialismo (MAS), Marianela Paco, aseguró este domingo que nunca pidió ningún cargo ni en la Asamblea ni en el Poder Ejecutivo y que ahora las organizaciones del Pacto de Unidad decidirán si será parte del nuevo gobierno de Luis Arce Catacora.

“Luego de dejar el Gobierno, igual he seguido trabajando en la misma dinámica, en este último periodo, la dirección nacional del Pacto de Unidad ha decidido designarme como la vocera del MAS, lo he asumido. Ahora ellos mismos determinarán dónde me quieren, ya sea en las bases o sino en un espacio de gobierno, donde ellos digan yo estoy siempre dispuesta a trabajar por mi patria, mi pueblo y la revolución”, respondió ante la pregunta del periodista de Asuntos Centrales sobre si: ¿hay alguna aspiración de retorno al gabinete del nuevo gobierno por parte de Marianela Paco o no?

El Pacto de Unidad es una alianza nacional de las organizaciones sociales leales al MAS y está compuesto por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Interculturales, Distritos de la Ciudad de El Alto y Confederación Nacional de Mujeres Originarias Indígenas Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa entre otras instituciones.

Paco rememoró y dijo que cuando entró a formar parte de la primera Asamblea Legislativa (2009) por el MAS, por Chuquisaca, ha sido en representación de la Federación Única de Campesinos de Chuquisaca. “Nunca fui a pedir nada a ningún sector y jamás lo haría”.

“Creo que a las personas se las tiene que valorar por lo que son y se las hay que colocar donde se las necesita, en ese sentido, tampoco he pedido ser ministra (de Comunicación, en 2015), que ha venido por una designación, se supone respaldada por distintos sectores”, afirmó Paco.

Aseguró que así continúo manteniéndose y que nunca pidió un cargo o un espacio político.

“Mucha gente que conocemos en nuestro gremio a utilizado los medios para aspirar a cargos políticos, yo nunca lo hice. Desde donde he estado he formado en derechos humanos, en valores, he promovido conciencia social y eso no ha cambiado ni siquiera estando en gestión legislativa ni ejecutiva”, dijo.

Recientemente circuló por las redes sociales un audio en la que Marianela Paco cuestionaría el liderazgo de Arce Catacora y David Choquehuanca porque supuestamente se hicieron imponer por parte de Evo Morales el equipo de trabajo que trabajará con el binomio después de la posesión del 8 de noviembre.