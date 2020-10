Para Rodríguez, Farías seguirá pase lo que pase:  «Sin concentración nos hubiesen metido 40»

Campeones

viernes, 16 de octubre de 2020 · 01:20

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

El presidente en ejercicio de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Marco Rodríguez, aclaró ayer que él coordina con el seleccionador César Farías. Anunció que el lunes se reunirá con el DT para “ver toda la planificación”. Dijo que confía en el trabajo del venezolano y que no se analizará su continuidad pase lo que pase en las dos próximas fechas de la Eliminatoria. Analizó que si la Verde no concentraba por más de 50 días, Brasil y Argentina “nos hubiesen medido 40” goles.

“Nunca los recursos económicos están por demás para el trabajo. Lamento que alguien piense que mejor era no gastar ni un peso, pero tener el mismo resultado. Posiblemente, hubiera sido diferente, no nos hubiesen metido cinco ni dos, nos hubiesen metido 40. Hay que ver las cosas diferentes. Estamos en una etapa de renovación, que tiene su precio”, respondió Rodríguez a Página Siete ante la consulta de que si se le reclamará a Farías por los casi dos meses de trabajo y la inversión en el plan que no tuvo resultados en las dos primeras jornadas de la clasificatoria.

“No tendría por qué decirle algo, nosotros somos los que avalamos el proceso y el trabajo. Lamento que haya alguien que piensa que gastar dinero en concentraciones largas no son provechosas, o sea, no le entiende lo que es el fútbol. Cuanto más uno se pueda preparar, uno mejorará mucho más”, complementó.

Rodríguez anunció que el lunes se reunirá con Farías, quien tiene su confianza. “Los resultados a veces no se dan, no es de ahora. Brasil perdió 7-1 con Alemania, son cosas que a veces pasan, pues. Lo que hay que pensar es que tenemos que seguir adelante y ya buscaremos buenos resultados. A excepción de Brasil y Argentina, estamos ahí, otros países están con un punto o tres. Con un partido podemos emparejar la cosa”, calculó.

Adelantó que Farías conservará su puesto pase lo que pase con la Selección. “Correcto, soy una persona que piensa que el trabajo tiene que tener frecuencia. Cuando cortas un trabajo y empiezas de nuevo, vuelves a cometer errores. Lamentablemente, a veces los resultados no salen como uno quiere, pero hay la revancha para demostrar lo que uno quiere”, resaltó.