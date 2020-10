Paraguay le ganó 1 a 0 a Venezuela y logró su primer triunfo en las Eliminatorias

Giménez marcó el único tanto del partido, en un duelo en el que el VAR fue clave. La Vinotinto acumuló su segunda derrota consecutiva

En un duelo correspondiente a la segunda jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, las selecciones de Venezuela y Paraguay se enfrentan en el Estadio Metropolitano de Mérida con sed de victoria. Ambas vienen de un estreno poco feliz y aspiran a cerrar con una alegría en el inicio del camino a la próxima Copa del Mundo.

La primera de peligro fue para el visitante, cuando Gastón Gímenez probó con un potente zurdazo de media distancia que pocos esperaban y estrelló su disparo al travesaño, ante la sorpresa del arquero Wuilker Faríñez. Más allá de ella acción, el equipo albirrojo se mostró más seguro con el balón y se plantó bien arriba en la cancha.

Tanto es así que sus laterales llegaron en varias oportunidades a posición de ataque y complicaron a la selección de Venezuela que se mostró extrañamente imprecisa y hasta desordenada por momentos, sin lugar para el juego asociado y la creatividad en ataque.

A los 24 minutos, Ángel Romero tuvo la suya con un tiro libre espectacular desde la derecha por arriba de la barrera que Faríñez despejó al córner con una volada fantástica.

La más clara para el local fue también de pelota parada. Rómulo Otero se hizo cargo de una ejecución que parecía adecuada para un centro, por la distancia con respecto al arco, pero el jugador del Corinthians optó por un disparo con rosca que hizo sonar el travesaño y casi se clava en un ángulo.

En el complemento, la tónica del partido no cambió y al minuto, Paraguay se encontró con una oportunidad inmejorable cuando Darío Lezcano aguantó de espaldas al arco en el área y se apoyó en Andrés Cubas. El ex Boca, no dudó y de primera con un remate a colocar al segundo palo exigió a Faríñez, que volvió a responder y salvó a su equipo.

El juego entró en una meseta debido a que el local se replegó en el fondo y el conjunto visitante no encontraba los caminos, pero a los 19 minutos llegó una falsa emoción para Venezuela. Un córner corto, desconcentró a la defensa albirroja y Yangel Herrera, de cabeza festejó lo que era el 1 a 0. Sin embargo, el VAR llamó al árbitro para que revise la acción en la cabina porque el balón había pegado en el brazo del artillero de la noche. Tras más de cuatro minutos, Andrés Rojas anuló la acción y todo siguió 0 a 0.

En una acción similar, a través de un centro de Machís, fue el centrodelantero Cordova el que pareció en el segundo palo, pero su cabezazo fue rechazado por Anthony Silva, que a puro reflejo la mandó al tiro de esquina.

Cuando parecía que ambos equipos abandonaban las aspiraciones por ganar, Alberto Espínola pasó al ataque aprovechando un huevo en el sector derecho, se metió en el área y con la vieja fórmula del centro atrás, asistió a Giménez. El ex Vélez, remató de primera y venció por fin a Faríñez para establecer el 1 a 0.

Los de Berizzo se replegaron tras el gol y se dedicaron a aguantar. Tan atrás se metieron que Venezuela se encontró con una acción ideal cuando en una pelota suelta en el área Rolf Feltscher la peleó y recibió un toque de Gustavo Gómez que el árbitro consideró infracción. Pese a las quejas, el juez se mantuvo firme y cobró el penal. Fue entonces cuando Anthony Silva se vistió de héroe y tapó el remate cruzado y poco esquinado a Yangel Herrera.

Gracias a esa tapada, Paraguay pudo ganar y sumar de a tres por primera vez en estas Eliminatorias, luego del debut con empate 3 a 3 ante Perú en la fecha pasada. Por su parte, Venezuela, que venía de ser goleador 3 a 0 a Colombia, volvió a caer y se complica en sus aspiraciones.

