Pedraza: Votar por CC y Carlos Mesa es elegir el bien mayor

Fuente: Página Siete / La Paz

El candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana (CC) Gustavo Pedraza dijo que respeta las ideas distintas, por ser esa la base de la democracia, pero que en las elecciones del próximo 18 de octubre, el elector debe unirse y votar por Carlos Mesa, que -según el representante cruceño-, representa al “bien mayor” que permitirá dejar en el pasado “14 años de autoritarismo del MAS”.

En la entrevista que brindó al programa En Portada, que se transmite por las plataformas digitales de Página Siete y Asuntos Centrales, Pedraza sostuvo que el discurso regional fue incorporado por Fernando Camacho, candidato de Creemos, que cuenta con el apoyo mayoritario de Santa Cruz, único departamento en el que ganará las elecciones, según las encuestas.

Hay un fuerte debate, en especial en Santa Cruz, entre los que plantean un “voto útil” que favorezca a Carlos Mesa y por otro lado el voto con una fuerte representación regional, representada en Fernando Camacho. ¿Por qué se da este debate?

Se han escuchado dos factores sobre el tema, el facto regional y el técnico. El núcleo del MAS está cohesionado por el factor técnico; ellos hablan de los indios versus los blancos y mestizos (…) se ha incorporado a ese eje discursivo el factor regional incorporado por las estrategias de Fernando Camacho que hacen más complejo el escenario electoral, pero hay un bien mayor que está por sobre esos dos factores que es la democracia, la libertad y la justicia.

Ese bien mayor que está por sobre esos dos discursos nos unifica, (los votantes) lo han demostrado el año pasado y esa unidad prevalecerá más allá de que uno sea o no sea cruceño (…) No veo una disputa entre Santa Cruz del pasado y del futuro; creo que Fernando Camacho tiene su lugar en la historia, ha tenido su rol cívico, tiene su espacio. La democracia es para eso, para reconocer liderazgos, pero reconozcamos también que el bien mayor ahora está arriba.

La democracia y la libertad están en juego, es lo que el 18 de octubre se va a definir. Este domingo vamos a definir si volvemos al pasado, si los 14 años de abuso de poder siguen o si viramos a un futuro donde necesitamos reconstruir instituciones.

¿Qué le hace pensar que en Santa Cruz, el próximo domingo, la tendencia que favorece a Camacho va a cambiar?

La política del siglo XXI ya ha cambiado, hay una flexibilidad. En la política del siglo XX había una rigidez; sin embargo, ahora es mucho más flexible. No sólo pasa en Bolivia, sino en todo el mundo, en Grecia y Francia, donde los partidos clásicos han caído. Por eso le hablaré de lo que realmente pasó el año pasado (en las elecciones anuladas del 20 de octubre).

El año pasado hubo un voto cruzado de casi el 17% y no tengo duda de que este año vamos a tener algo similar. La gente identifica el bien mayor y tomará la decisión el mismo momento de votar. No vota por el candidato que lo apasionó, sino que la racionalidad se impone. Eso es un acto independiente, porque no hay presión alguna hacia el ciudadano. Por eso decimos que hay un aprendizaje de lo que pasó el 20 de octubre del año pasado. Creemos que la ciudadanía va a tomar la decisión adecuada.