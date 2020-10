Perciben que audio deja entrever «disputa » por espacios en el MAS

Analistas ven que el registro sonoro que circuló en redes sociales está editado con la intención de perjudicar a Marianela Paco, vocera del partido azul.

El audio que circuló en redes sociales en el que se escucha una voz atribuida a Marianela Paco, vocera del MAS, deja entrever una disputa de espacios de poder en ese frente, debido a que el registro sonoro está editado para supuestamente perjudicar a Paco, ven analistas.

El miércoles, circuló un audio de un minuto y 22 segundos, en el que se escucha a la voz atribuida a Paco hablar con una militante de Oruro, sobre -entre otros detalles- “la fuerza” y valor del binomio electo del partido azul.

No obstante, El Deber difundió el audio completo, que dura casi ocho minutos. Una comparación de ambos registros evidencia que la conversación no es de esta coyuntura, sino que dataría del momento en que se establecía la cuarentena por la Covid-19 (marzo), además que el registro de un minuto y 22 segundos fue deliberadamente editado.

“La grabación fue recortada con la manifiesta intención de hacer creer que lo dicho por la exministra data de hace unos días. Es claro que el nombre de Paco está entre las posibles designaciones ministeriales y que la circulación del audio busca que su nombre sea borrado de la lista”, sostuvo el periodista Rafael Archondo.

Pedro Portugal, director de Pukara, expresó que por la información que se tiene, el audio de un minuto y 22 segundos “no sería todo”. “Sólo se difundió por redes una parte que evidentemente está destinado a mostrar y a desarrollar cierto antagonismo interno entre Paco y el actual presidente y vicepresidente electo”.

“Parece ser más que todo el inicio de una sorda disputa por espacios de poder”, agregó Portugal, antes de indicar que si el MAS no logra controlar aquello podría pasar el fenómeno que experimentó el MNR en la década de los años 60, cuando sufrió una descomposición, que se evidenció en la pugna que surgió entre las “personalidades fuertes” del partido rosado.

“En esa época, el caudillo principal era Paz Estenssoro, que tenía sus contradicciones internas con los otros. En la época actual, lo tenemos a Evo Morales, que tienen también sus contradicciones internas con los otros. Entonces puede ser el preludio de una situación de ese tipo. Si es así y el MAS no logra controlarlo, ello inevitablemente va a terminar en una recomposición y en un desorden político a nivel nacional, como lo que pasó en la época del MNR, que terminó con el golpe de Estado que dio Barrientos a Paz Estenssoro”, explica Portugal.

Paco no se manifestó al respecto. En tanto, el diputado Víctor Borda (MAS) expresó que conoce de la integridad de Paco. “Por la integridad ética y moral de Marianela Paco, no tomamos como algo verídico, como algo creíble estas expresiones que hubiera manifestado”, dijo Borda a Panamericana.

“Hay 149 pedidos de ministerios y no hay físico para eso”

El presidente electo Luis Arce, del MAS, manifestó esta semana su preocupación porque los pedidos para ocupar cargos ministeriales por parte de las organizaciones sociales llegan a 149, una cifra que no será posible cumplir, pues no hay el físico para ello; además, aseguró que su gestión será “austera”.

“Yo me he reunido con varias organizaciones sociales y he calculado 149 ministerios que tendría que tener, (porque) todos piden ministerios. (Pero) lo cierto es que nosotros vamos a ser muy austeros en eso; no creo que tengamos el físico para tener 149 y satisfacer a todas las organizaciones que nos han pedido ministerios”, dijo en una entrevista televisiva.

Analistas y políticos consideran que se trata de un modelo “corporativo” y de “cuoteo” y que el aparato del Estado creció mucho, por lo que debido a la crisis se deberá achicar. (Los Tiempos)