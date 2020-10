Pitch, para crear impresionantes presentaciones en equipo

Pitch es un nuevo software de presentación que permite a los equipos crear y distribuir hermosas presentaciones de manera más efectiva, una web que está llamando mucho la atención entre emprendedores.

Con una landing page realmente atractiva, hecha con Netlify, su fundador, Christian Reber, comenta que han estado dos años desarrollando la herramienta.

Las presentaciones permiten ser comentadas, podemos asignar diapositivas, rastrear el progreso, compartir reacciones e incluso participar en una videollamada rápida, todo dentro de una aplicación.

Lo ha hecho para que incluso los que no son diseñadores puedan crear trabajos atractivos en poco tiempo. Las plantillas y los estilos mantienen el trabajo de manera consistente con la marca, pero no limitan la creatividad. Los no diseñadores pueden expresarse fácilmente, y los diseñadores profesionales pueden controlar cada elemento de sus diapositivas.

Pitch permite insertar o cargar videos, añadir GIF, imágenes e íconos e importar datos actualizados de Google Sheets y Google Analytics. Ya están trabajando en su próximo lote de integraciones, Stripe, Typeform y Mailchimp.

Después de un año en beta privada, cuentan con una versión gratuita limitada en funciones, pero que permite la creación de un número ilimitado de trabajos (número ilimitado de usuarios, presentaciones, plantillas y cargas de fuentes). Cuentan con una galería de 40 plantillas personalizadas creadas en torno a temas visuales y casos de uso del mundo real.

Pitch Pro es para usuarios avanzados y equipos de rápido crecimiento que utilizan presentaciones como una forma de desarrollar su negocio. Las características TEMPprincipales incluyen permisos adicionales, carga de videos y exportaciones de PDF sin marca. Pitch Pro cuesta $ 10 por usuario, por mes.

Junto con el lanzamiento también presentan la colaboración por video en vivo, una característica que se basa en la experiencia de colaboración necesaria para los equipos de trabajo.

Podéis probarla en pitch.com.