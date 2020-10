Planta de oxígeno en Sucre: a cinco años del contrato y aún no funciona

Observaciones a la adquisición

– En mayo de 2015, el Sedes lanzó una licitación pública para adquirir una planta procesadora de oxígeno medicinal a ser instalada en el Hospital Santa Bárbara

– El 30 de septiembre de ese año se suscribió el contrato con la empresa Villafuerte Imported of Good and Commercial Services.

– El monto de la adjudicación fue de Bs 3.249.000. La condición era que la empresa entregue la planta funcionando en febrero de 2016.

– Si bien se instalaron los equipos, la planta procesadora de oxígeno del Santa Bárbara nunca llegó a funcionar.

– Luego se constató, por ejemplo, que un compresor no reunía las características señaladas en la licitación, que la red de alimentación eléctrica no cumplía con los parámetros de potencia, que las protecciones eléctricas no eran la adecuadas y trabajos inconclusos.

– Pese a eso, funcionarios del Sedes recibieron la planta.