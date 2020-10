Por protesta, Vita deja de fabricar más de 200 tipos de productos

Fuente: paginasiete.bo

Verónica Zapana S. / La Paz

Desde hace más de 20 días, trabajadores de la empresa Vita comenzaron una protesta e instalaron una vigilia que impide el ingreso a la planta. Ante esta situación, la marca dejó de producir más de 200 productos de limpieza y medicamentos, incluso algunos de los fármacos son requeridos para los tratamientos de la Covid-19.

“Desde hace dos semanas no está operando la fábrica porque (los trabajadores que realizan la protesta) han obstruido los ingresos principales de la planta y no nos dejan ingresar”, dijo la gerente general de la empresa, Magna Cachi Rodríguez.

Desde el pasado 5 de octubre, los trabajadores comenzaron una vigilia en la puerta de la planta de Vita para solicitar que no haya abusos de parte del plantel administrativo, ya que despidieron “de forma injustificada” a dos de los dirigentes. Sin embargo, Cachi aseguró que ellos ya no eran dirigentes desde hace cuatro años.

Ante esa situación, la Policía realizó una intervención a la protesta. Según los trabajadores, por este operativo varios de sus compañeros resultaron heridos por una granada de gas.

Por esta protesta, Cachi comentó que la empresa actualmente no está fabricando “más de 200 productos de higiene y limpieza, (además) de medicamentos para Covid-19, como los sueros, los antigripales y la aspirina, entre otros”. Se incluye también el alcohol en gel.

Cachi explicó que en la actualidad no se sabe cuánto afectará esta situación a la población. “Tenemos una participación importante sobre todo en la entrega de los sueros, pues para cualquier tratamiento siempre se requiere este producto”, sostuvo.

Respecto a la aspirina y los antigripales, la gerente general de la empresa indicó que aunque existen bastantes proveedores, “Vita tiene su cuota en la venta de estos medicamentos”.

Además, la empresa produce tónicos y vitaminas que se consumen para la recuperación de la Covid-19. “Eso significa que sí habrá alguna afectación por la paralización de la producción de estos medicamentos”, explicó.

Actualmente, Bolivia está en un descenso de casos Covid, pero aún se registran nuevos infectados en menor proporción, por lo que el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, pide precaución ante un posible rebrote de casos.

Cachi precisó que para evitar el desabastecimiento de los productos, la empresa distribuye al mercado todo el stock que tenía almacenado. “Pero hasta eso ya se está terminando, porque la demanda en este último tiempo ha sido muy fuerte”, dijo.

Con esa medida se trata de abastecer los pedidos para este mes, pero si la protesta no se disuelve, la situación será muy crítica para noviembre, según la gerencia.

Ante esa situación, Cachi solicitó a los obreros de base que depongan actitudes e ingresen a un diálogo franco y sincero. “(Es) para beneficio de la población boliviana en cuanto a salud y es para apoyar a la empresa que por esta situación ya está entrando a una fase crítica y se avizora que podría ser peor con la crisis económica que se viene. Debemos sacar adelante a esta empresa de prestigio y de tradición paceña”, explicó.

Por esa razón, la empresa envió el jueves una carta a los trabajadores de base para sentarse a conversar y llegar a un acuerdo.

Sin embargo, uno de los trabajadores aseguró que ellos no levantarán la vigilia hasta que no renuncie todo el plantel administrativo de la empresa.

Denunció que el plantel administrativo permitió el 5 de octubre el ingreso de la Policía a la planta para gasificar a los trabajadores, algunos sufrieron lesiones.

“A mí me llegó una granada de gas en el pie y por eso hasta ahora no puedo sanarme. Fui al seguro para que me curen, pero me dijeron que no fue un accidente dentro del trabajo, por lo que debo pagar el tratamiento. Yo no tengo otro trabajo y mi esposa tampoco. Soy el sostén de mi familia”, relató. Indicó que protestaron porque se cometieron abusos.

“Los dirigentes siempre tienen fuero sindical, pero a dos de nuestros representantes los despidieron sin razón alguna. Si eso pasa con ellos, en cualquier momento nos pueden sacar a todos de la misma forma”, argumentó.

Detalles y características de la empresa Vita