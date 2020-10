Prieto confirma que hay pruebas 100 mil test PCR para evitar un rebrote

Fuente: Página Siete Digital

El jefe nacional de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, confirmó este lunes que no existe una escasez de pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por su sigla en inglés), ya que recibieron 100.000, con las que se busca controlar el rebrote de coronavirus. También confirmó que algunos municipios descartaron el uso del Avifavir debido a que no está “habilitado” para la Covid-19.

“Afortunadamente tenemos las pruebas necesarias y nos llegó de Alemania 100.000 la pasada semana, por lo tanto, no están faltando y eso es importante para evitar que se sigan haciendo las pruebas rápidas que las utilizamos para prevalencia”, dijo Prieto.

Prieto apuntó que esa cantidad de pruebas es parte del plan de lucha contra un probable rebrote. «Tenemos las suficientes pruebas de momento y tenemos la oferta de que seguirán llegando de acuerdo con lo que necesitamos”, apuntó.

En cuanto al rebrote, el epidemiólogo del Ministerio de Salud aseguró que “en Chile y en Perú están tomando medidas otra vez radicales, a nuestra población se le dio la oportunidad de recuperar la economía y si lo estamos haciendo no exageremos, porque si tenemos que volver a una rigidez serán otra vez de dos o tres meses que extremos sufriendo para evitar la muerte de nuestras personas”.

Sobre la vacuna, Prieto agregó que Bolivia «no está cerrada» a ofertas de otros laboratorios, pero que ya tiene asegurado como país prioritario un lote de la vacuna de Oxford.

Avifavir

El jefe de Epidemiologia aseguró que varios municipios que anunciaron la compra de Avifavir para combatir el coronavirus, descartaron esta posibilidad debido a que este medicamento no está aprobado específicamente para tratar casos de coronavirus.

“El Avifavir fue habilitado en su aportación y comercialización específicamente para tratamiento de influenza tipo A y AH1N1, pero no para la Covid y eso quedó claro. Afortunadamente los municipios que decidieron adquirir, quitaron esta posibilidad. No podemos nosotros tener una consecuencia que no esté habilitada por un organismo oficial para que nos de la confianza”, manifestó.