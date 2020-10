Pumari: “No se ha desafiado (…) Disculpas por no haberme hecho comprender el objetivo de mi candidatura”

Fuente: Correo del Sur

Todo empezó con un video en el que Marco Pumari, candidato a vicepresidente de Creemos y exdirigente cívico de Potosí, anunciaba que acudiría a la plaza 10 de Noviembre de la Villa Imperial a recibir en persona los insultos de quienes estaban amenazando incluso a su familia.

A mediodía de este miércoles, una multitud acudió y la situación se descontroló hasta el punto que la Policía tuvo que intervenir.

“Jamás he exigido un voto a los potosinos, pero sí me he atrevido para ir como candidato en esta oportunidad”, afirmó en declaraciones a los periodistas al afirmar que el pueblo potosino había tomado su decisión y que no se sentía derrotado.

Negó que tenga casa y vehículo en Santa Cruz y que esté a punto de marcharse a esa ciudad; dijo que tampoco está en sus planes ser candidato en las elecciones subnacionales: “Por el momento prefiero volver a casa (…) No soy ningún cobarde para escapar”.

Sostuvo que durante este tiempo luchó contra el centralismo, postura que mantendrá, al tiempo que ratificó sus denuncias sobre las recientes elecciones generales de este 18 de octubre: “Se ha perfeccionado el fraude”.

Ratificó que durante los últimos días incluso amenazaron con quemar la casa donde viven sus hijos a través de las redes sociales y los medios de comunicación.

“Vengo acá no para ofender ni mucho menos para pretender buscar rivalidad alguna, vengo acá con el simple objetivo de que esos insultos y esas amenazas vengan hacia mi persona y no afecten a mi familia”, sostuvo

En medio de gritos de “fuera” y arropado por un grupo de seguidores que hacía frente a la multitud, remarcó que su intención nunca fue “traicionar al pueblo potosino”

¿Desafió a Potosí con su convocatoria? “No se ha desafiado, se ha distorsionado”, respondió y remarcó que había acudido a dar la cara ante las amenazas a su familia.

¿Disculpas, perdón a la población? “Disculpas sí, disculpas sí, por no haberme hecho comprender y entender el objetivo de mi candidatura”.

La multitud expresó su molestia porque responsabilizan a Pumari de la nueva victoria del MAS, en las elecciones del 18 de octubre.