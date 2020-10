Rafael Quispe: “Yo me lloro por Bolivia, no hay justicia”

“Así nomás había sido Bolivia, por eso yo me lloró por Bolivia. En Bolivia no hay justicia, la justicia es para el que está en el poder político y para el que tiene plata. Para el pobre, no hay justicia, así es son los jueces, fiscales”, lamentó Quispe entrevista con Erbol.

Quispe se manifestó luego de que la justicia anuló la orden de aprehensión contra el exministro Héctor Arce. Además, en esta misma jornada se supo que se dejó sin efecto la imputación y mandamiento de apremio contra Evo Morales.

El Viceministro de Descolonización antes ya había dicho que los administradores de justicia esperaban el resultado de las elecciones y, ahora que ganó el MAS, el 90% de los jueces y fiscales, identificados con ese partido, dejarán en la impunidad muchos actos, como el caso Fondo Indígena y fraude electoral.

“Por eso me lloró yo por mi Bolivia”, recalcó “Tata” Quispe y reafirmó que siente pena porque la justicia solo es quienes tiene poder y dinero, mientras que los pobres van a la cárcel por robar una garrafa.

Aseveró que no escapará del país, aunque cree que se desatará una venganza del MAS, y le inventarán procesos para sentenciarlo.