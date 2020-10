Ramsés pide disculpas; el triunfo del MAS hasta lo hizo considerar dejar de hacer “presagios de carácter político”

A Édgar Fernández Lazcano, más conocido como el cosmobiólogo Ramsés, el resultado del conteo rápido de votos de las elecciones de este domingo pasado lo ‘agarró en curva’. El vidente que había vaticinado con éxito la caída de Evo Morales y la llegada de una mujer a la Presidencia de Bolivia, confiesa que este lunes fue de largo análisis y que hasta tuvo ganas de dejar de «hacer presagios de carácter político» luego de que leyera en sus cartas que Carlos Mesa se haría con el mando del país y en primera vuelta, pero el resultado de los comicios apuntan al retorno del MAS y con amplia mayoría.

Un mes antes de las elecciones, Ramsés -en entrevista con una radio paceña- leía en sus cartas: «Aquí estoy viendo dos cosas: que no habrá segunda vuelta y que el señor Carlos Mesa se ve como el hombre ganador de las elecciones en primera vuelta».

Este vaticinio se hizo viral y al no cumplirse, Ramsés pidió disculpas. «Mi teoría en ese momento debería haber sido que el ganador de las elecciones podría haber sido Carlos Mesa si Camacho y los otros candidatos dejaban la candidatura (…), pero debo reconocer, excusarme, disculparme y pedirle perdón a la gente que me sigue, me sucedió esto y lo tengo que confrontar, es muy duro para mí», sostuvo la noche del lunes a un programa de PAT.