Rodrigo Paz renuncia como Alcalde de Tarija para asumir en la Asamblea Legislativa

Fuente: erbol.com.bo

Rodrigo Paz Pereira informó este martes que ha renunciado al cargo de Alcalde de Tarija, con el objetivo de asumir en la Asamblea Legislativa, a donde fue electo como senador por Comunidad Ciudadana.

“He renunciado a la Alcaldía de la ciudad de Tarija, he renunciado con el máximo de los orgullos de haber intentado cumplir de la mejor manera todo aquello que fue el mandato y el compromiso. Quedaron algunas cosas pendientes que vamos a luchar ahora desde otra instancia que es el poder central, desde el parlamento”, dijo Paz mediante un mensaje en video.

Paz es el candidato a primer senador por Tarija por CC, que ganó las elecciones en ese departamento.

“Renunció con la conciencia tranquila, porque es parte de un ciclo. Renuncio porque espero que pueblo a futuro elija hombres y mujeres que amen a nuestra patria, hombres y mujeres que amen de corazón, que no insulten, que no se vendan, que no utilicen medios de comunicación para denigrar a las familias”, dijo.

Señaló que ahora corresponde al Concejo Municipal elegir a un Alcalde interno para asumir el cargo que deja.