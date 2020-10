Rodríguez: Hay personas que sólo ambicionan la silla

Campeones

martes, 27 de octubre de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Juan C. Toro

Marco Rodríguez, titular en ejercicio de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), señaló que hay personas que ambicionan la silla presidencial de la entidad y es por eso que surgieron problemas desde antes de que César Salinas (+) fuera elegido en el cargo.

“Todos conocen que tuvimos a estos clubes (el G-6) en contra antes de que empiece el acto electoral de don César Salinas. Entonces, hoy por hoy nos damos cuenta que el problema no era él, no es Marco Rodríguez, el problema no será el nuevo presidente, el problema es que existen personas que tienen una ambición por la silla presidencial de la FBF”, aseveró el dirigente en un encuentro con los periodistas, en el que anunció que puede defenderse en libertad en un caso de desobediencia a un amparo constitucional.

Argumentó que en un principio pensó que la postura de los clubes Bolívar, Wilstermann, Royal Pari, Blooming, Oriente Petrolero y Guabirá era ir en contra del dirigente paceño que falleció a causa del nuevo coronavirus, pero se dio cuenta que sólo quieren perjudicar al fútbol.

Habló sobre Robert Blanco, quien considera que tendría que ser el sustituto de Salinas hasta que se llame a una elección y fue quien interpuso el amparo constitucional. “Es una persona desubicada, no sabe nada de fútbol”.

Remarcó que él (Rodíguez) estará al frente de la entidad hasta el 14 de noviembre, fecha en la que se tiene que elegir al nuevo mandamás del balompié nacional.

“Hemos visto que hablan de todo lo económico, pero mi compromiso es hacer una auditoría desde que entré”, puntualizó.

Sobre una reanudación del torneo Apertura, aseveró que se harán los esfuerzos y en las siguientes horas se convocará a un consejo superior, en el que puedan “tomar la iniciativa para la vuelta del fútbol”.