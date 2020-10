Salió a la luz la impactante oferta del Real Madrid que rechazó Messi: su lapidaria respuesta para no traicionar al Barcelona

La información se desprende de un dato que Football Leaks había difundido en 2018 basándose en hechos ocurridos el 2013 del que ahora se conocieron mayores detalles

Fuente: infobae.com

Que Lionel Messi haya jugado toda su carrera en el Barcelona no significa que en tantos años no haya recibido ofertas concretas de otros clubes para abandonar Cataluña. Por el contrario, el argentino ha rechazado varios acercamientos de diversos equipos que en general se han conocido tiempo después, debido a que los dirigentes han manejado estos temas con cautela a espaldas de la prensa internacional, para no generar alboroto.

Esta semana el periodista italiano Gianluca Di Marzio presentó su libro Grand Hotel Calciomercato en el que se dedica a escribir los pormenores del mercado de pases de Italia y de algunos países de Europa. Así, le dedica varias páginas a fichajes truncos y negociaciones caídas, entre las que se destaca una de Lionel Messi.

En 2018, el diario alemán Der Spiegel había filtrado que la dirigencia del Real Madrid le acercó al argentino en 2013 un contrato de 23 millones de euros al año para el jugador y un millón más para su padre, Jorge, quien oficia también como su agente. La duración del mismo era hasta 2021. Ahora, el periodista italiano agregó más información en su libro.

Según asegura, el club blanco le ofreció al Barcelona 250 millones de euros por el pase de La Pulga, lo que lo hubiese convertido en el futbolista más caro de todos los tiempos.

El Real Madrid acabó contratando a Gareth Bale (Reuters)

Vale recordar que en aquel entonces había acabado el ciclo de José Mourinho al frente del Real Madrid sin títulos de Champions League y por eso Florentino Pérez estaba dispuesto a pagar lo que sea para quedarse con el rosarino y así reforzar su plantel para volver a conquistar Europa. Ese dinero, que estaba en las arcas del club, iba a ser (y finalmente fue) destinado para las obras de reestructuración del Santiago Bernabéu que actualmente se están llevando a cabo.

Según Di Marzio fue el propio Messi el que le dejó en claro a la dirigencia del conjunto blanco que no se marcharía a Madrid porque eso significaría una traición para el Barcelona: “No voy a ir al Real Madrid, estás perdiendo el tiempo”.

Tras el “No” de Messi, Florentino apuntó sus cañones con billetes hacia su Plan B: Gareth Bale. Por el galés que tenía 24 años y vestía la camiseta del Tottenham pagó 100 millones de euros, todo un récord para ese entonces. La historia pudo haber sido diferente.

El periodista italiano reveló hace algunas semanas en la presentación de su libro que Lionel Messi estuvo a punto de jugar en la Premier League cuando apenas tenía 17 años: “Creo que una de las cosas más desconocidas es la transferencia de Messi al Chelsea que no se concretó. En 2004 estuvo muy cerca del Chelsea porque quería jugar para Mourinho. Hubo una larga conversación, incluso una videollamada entre los dos”, reveló Di Marzio.

Esta noticia se conoce el mismo día que Francis Cagigao, cazatalentos histórico del Arsenal, reconociera que estuvo cerca de tentar a La Pulga: “Con Messi, problemas con el permiso de trabajo hicieron que no pudiéramos acercarnos tanto como hubiésemos querido”, contó en declaraciones que recogió The Sun.

Lo cierto es que pese a todo, Messi se mantuvo en el Barcelona y actualmente es el máximo goleador histórico del club y uno de sus más grandes ídolos. Mientras todas estas historias se destapan, se siembra la duda de que si en junio, cuando acabe su contrato, finalmente optará por marcharse a un nuevo rumbo, como casi lo hace algunos meses, o si renovará su vínculo y seguirá haciendo historia con la camiseta blaugrana y el 10 en la espalda.