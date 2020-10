Samsung se consolida en el top 5 de las mejores marcas mundiales del ranking Interbrand 2020

La respuesta de la compañía ante la crisis del Covid-19, las iniciativas de RSE, la innovación en productos relacionados con la calidad de vida y el bienestar, así como la inversión continua en innovación han impulsado el valor de la marca.

Samsung Electronics anunció hoy que alcanzó el quinto puesto en la lista Best Global Brands 2020 anunciada por Interbrand, empresa líder mundial de consultoría de marca, con un valor de marca de 62.300 millones de dólares.

A pesar del desafiante entorno empresarial provocado por el COVID-19 en las empresas globales este 2020, Samsung obtuvo un aumento del 2% en el valor de la marca, pasando de USD 61.1 mil millones en 2019 a USD 62.3 mil millones este año. La compañía ha entrado así en el Top 5 mundial subiendo un puesto respecto al año pasado en la lista de las Mejores Marcas Mundiales.

Según Interbrand, los principales factores que han desempeñado un papel fundamental en el crecimiento de Samsung fueron:

Respuesta rápida al COVID-19 mediante actividades globales de responsabilidad social corporativa (CSR) y campaña global integrada.

Actividades de toda la empresa dedicadas al desarrollo sostenible

Lanzamiento continuo de productos innovadores que incluyen Galaxy Fold, The Terrace y el refrigerador BESPOKE

Inversión constante para liderar el desarrollo de tecnologías avanzadas, como Inteligencia Artificial (IA), 5G e Internet de las Cosas (IoT)

En respuesta a las consecuencias del COVID-19, Samsung Electronics ha realizado múltiples donaciones de acuerdo con las necesidades específicas de cada país para ayudar a las comunidades a superar las dificultades. La compañía también ha llevado a cabo con éxito una campaña mundial con el mensaje: «Superemos esto juntos» en los canales de redes sociales y soportes publicitarios al aire libre en Times Square en Nueva York, Piccadilly Circus en Londres, Duomo di Milano en Italia y el Entertainment Building de Hong Kong como parte de sus esfuerzos para interactuar y comunicarse con los consumidores en tiempos difíciles.

La dedicación de Samsung con la sostenibilidad en todos los aspectos de la gestión empresarial también ha contribuido a impulsar el valor de la marca, como lo que se ha demostrado con el empaque ecológico para televisores Samsung y cajas de teléfonos inteligentes que utilizan materiales reciclados.

Sobre todo, los esfuerzos inquebrantables para lograr la innovación, a pesar de los desafíos planteados por el COVID-19, se encuentran entre los principales contribuyentes que han llevado al ascenso de la empresa al Top Cinco.

El Negocio de Comunicaciones Móviles de Samsung ha solidificado su liderazgo en el mercado de teléfonos inteligentes 5G, y ha alcanzado protagonismo entre la Generación Z con la serie Galaxy A y actividades de marketing, como la campaña Awesome. La compañía también ha demostrado una innovación continua al crear una nueva categoría de productos con la introducción del Galaxy Z Flip.

En el Negocio de Pantallas Visuales, Samsung ha liderado la industria de la televisión mediante el lanzamiento de productos de vanguardia que reflejan los nuevos estilos de vida de los consumidores, como The Sero y The Terrace. En el área de Electrodomésticos Digitales, Samsung ha continuado con la innovación de productos para adaptarse a los cambiantes estilos de vida de los clientes con el refrigerador BESPOKE y la lavadora y secadora Grande AI. En los Negocios de la Memoria en particular, Samsung ha anunciado el Vision 2030 como un sólido número uno en el mercado.

“Empezamos en el número 43 con un valor de marca de USD 5.2 mil millones en 2000. Este año, estamos entre los cinco primeros con un valor de marca de USD 62.3 mil millones, lo que es un gran logro”, dijo YH Lee, CMO de Samsung Electronics. “No podríamos haber conseguido este logro sin el apoyo de nuestros clientes en todo el mundo. Para mejorar aún más nuestra posición global, continuaremos comprometiéndonos y comunicándonos con los consumidores”.

Interbrand evalúa el valor de marca de las empresas sobre la base de un análisis exhaustivo de múltiples factores, entre ellos el rendimiento financiero, la influencia de la marca en la compra y la competitividad de la misma.