Saucedo desobedece a Pari, se queda en la Verde

Campeones

jueves, 1 de octubre de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Carlos Saucedo, delantero de Royal Pari y la Selección nacional, tomó la decisión de quedarse en la Verde, a pesar de que la dirigencia de su club le envió los pasajes para que retorne a la ciudad de Santa Cruz.

“Estoy cansado de estas peleas y de esta situación. Personalmente decidí quedarme en la Selección, pese a que los dirigentes de Royal Pari me mandaron pasajes. Yo me quedo, ya lo decidí, y si tengo que afrontar consecuencias, lo haré. A mí me cuesta mucho llegar al equipo nacional y me quedo”, dijo el atacante en una conferencia de prensa.

Los dirigentes del denominado G-6 decidieron retirar a sus jugadores de la Verde porque consideran que el comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no cumple con el estatuto. En criterio de ellos, Robert Blanco debe asumir como titular del ente en reemplazo del fallecido César Salinas y no Marco Rodríguez.

Por la mañana Oriente Petrolero ordenó que sus tres jugadores dejen el equipo, por ello abandonaron la concentración Matheo Zoch, Ferddy Roca y Ronaldo Sánchez.

“Solucionen por favor, los jugadores no podemos estar en el medio de esta pelea. Nosotros queremos quedarnos en la Selección y representar al país”, dijo el portero Carlos Lampe.

Jhasmani Campos lamentó que el titular de Oriente, Ronald Raldes, haya decidido quitarle el apoyo al combinado.

“Siempre sentí admiración por él porque fue nuestro capitán, duele que haya tomado está decisión”, sostuvo.