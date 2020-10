Saucedo será el más veterano en la Verde si juega con Brasil

Campeones

miércoles, 7 de octubre de 2020 · 01:30

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Carlos Saucedo está en puertas de marcar un registro en la Selección boliviana de fútbol al ser el jugador con más edad en jugar un partido oficial de nuestro combinado en su historia. El delantero cumplió el pasado 11 de septiembre 41 años de edad y es candidato a comandar el ataque en el partido que Bolivia jugará este viernes frente a Brasil en el inicio de la Eliminatoria rumbo a Catar 2022.

Para ser más exactos, si el técnico César Farías confirma al cruceño en el onceno Saucedo cumplirá este viernes 41 años y 28 días y dejará atrás el récord que tenía el portero Daniel Vaca que el año pasado jugó el amistoso frente a Ecuador con 40 años, 10 meses y ocho días.

El tercer lugar en el podio de los jugadores más veteranos en defender la casaca nacional se encuentra el ex golero Carlos Leonel Trucco, que dejó de jugar en la Verde a sus 40 años, tres meses y cinco días, en la Eliminatoria al mundial de Francia 1998.

Otros jugadores que bordearon las cuatro décadas en la Selección boliviana fueron Ricardo Fontana, Luis Galarza y Pablo Daniel Escobar que estuvieron en un juego oficial con 39 años.

¿Ugarte y Borja hasta cuándo jugaron?, el maestro Víctor Agustín Ugarte jugó sus últimos partidos con el seleccionado nacional cuando estaba a punto de cumplir 37 años, fue el el campeonato Sudamericano de 1963 que organizó nuestro país y donde se consiguió el título en condición de invicto.

Carlos Fernando Borja, uno de los ídolo de Bolívar, se retiró de la práctica activa en 1997, casi a sus 37 años, dos antes había participado aún en la Copa América que se realizó en Uruguay.

El goleador

Pese a que Carlos Saucedo apunta a ser el más veterano en jugar en una Selección, desde 1926, no ha tenido muchos encuentros de Eliminatoria, un ejemplo claro es que sólo tiene cinco juegos disputados y anotó tres goles.

Por ello, la pasada semana no tuvo reparos en mencionar que “mi prioridad es la selección, que me perdonen los dirigentes de Royal Pari y afrontaré las consecuencias de quedarme concentrado. Yo sé lo que me cuesta llegar a la Selección y quiero aprovechar al máximo esta oportunidad que se me presenta en esta Eliminatoria”, subrayó.

Ahora bien, el récord que está a punto de registrar Saucedo corre riesgo siempre y cuando en la siguiente fecha de Eliminatoria Daniel Vaca sea convocado, algo poco probable por el escaso ritmo de competencia que tiene el golero de The Strongest, que en noviembre de este año cumplirá 42 años.