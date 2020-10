Selección. Farías asegura que hubo presión para convocar a futbolistas

Fuente: lostiempos.com

El entrenador de la selección nacional, César Farías, sostuvo ayer que hubo cierta presión dirigencial para incluir jugadores en la convocatoria de la Verde, entre varios temas que el estratega llanero abordó en una conferencia de prensa.

“Cuando estaba el señor (César ) Salinas nunca nadie me hizo alguna presión para convocar a algún jugador. Después de la muerte de don César, es increíble que cuatro dirigentes distintos me presionaron para la convocatoria de jugadores. Al principio las atendí con mucha educación, pero como todo tiene un límite, obviamente no accedí a ninguna ni nunca accederé”, afirmó Farías.

Sin brindar mayores detalles, el técnico del Equipo de Todos no quiso dar los nombres, pero indicó que nunca se prestaría para ese tipo de situaciones, mucho más cuando se trata de una convocatoria para una selección nacional.

Estas fuertes declaraciones se dan días después de las acusaciones del Sindicato de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) y del proceso de FIFPro por una supuesta movida de jugadores y contratos para su llamado a la Verde.

Estas y otras acusaciones no fueron comprobadas hasta el momento. “El día que uno entra en ese juego en el que lo difaman, pierde la credibilidad con los jugadores. Por lo que estoy tranquilo es que los jugadores que estuvieron y estarán, creen en lo que uno hace”, agregó Farías.

Convocatoria

Sobre la convocatoria para las fechas 3 y 4 ante Ecuador y Paraguay, Farías anticipó que hoy se reunirá con el Comité Ejecutivo para delinear el trabajo y otros aspectos, así como también poder iniciar cuanto antes las prácticas

“Nos debemos reunir primero. Estoy esperando al señor (Antonio) Decormis para que nos reunamos, ver las posibilidades logísticas, económicas, ver si hay campeonato o no porque no tengo la realidad de las autoridades en este momento. Ellos me darán el perfil correcto y luego tomaremos decisiones”, apuntó.

Sobre la posibilidad de convocar a los futbolistas de Bolívar, Oriente Petrolero y Wilstermann, Farías explicó que contará con todos los jugadores, pero esperan la respuesta de los clubes.

“No tenemos inconvenientes con los jugadores, siempre queremos contar con todos. Espero haya torneo, sino que haya entendimiento que se les permita a los jugadores prepararse con la selección nacional”, finalizó el DT, quien dijo que si no hay campeonato, desearía trabajar desde el lunes 26 de octubre.

El 2018 Farías dirigió ocho partidos amistosos

El entrenador César Farías, DT de Bolivia, presentó ayer a la opinión pública sus números desde que asumió el mando de la Verde en dos ciclos, uno de interino y el otro de manera formal hasta la fecha.

En 2018 Farías dirigió ocho encuentros amistosos, de los cuales uno fue victoria (0-3 sobre Birmania), cuatro empates (Corea del Sur 0-0, Arabia Saudí 2-2, Emiratos Árabes Unidos 0-0 e Irak 0-0), mientras que perdió en tres ocasiones (EEUU 3-0, Serbia 5-1 e Irán 2-1).

Todos estos partidos se jugaron en siete meses.

En 2019 se perdió 3-0 ante Ecuador y Venezuela 4-1, más se ganó n casa 3-1 a Haití. El último partido jugado fue el 15 de octubre de 2019.

Por estos números, sumados a las derrotas 5-0 ante Brasil y de local 1-2 ante Argentina por eliminatorias, Farías indicó que prácticamente se juega la continuidad ante Ecuador. “Sabemos lo que significa el compromiso frente a Ecuador para nuestra continuidad y lo jugaremos con el cuchillo entre los dientes”, dijo.

DT deja de lado las acusaciones

“En lo particular, no siento necesidad de asumir defensa ante una supuesta denuncia que han hecho trascender personas y grupos que tienen intereses políticos y particulares que desean proteger, pero sí defender a los jugadores que estos actores manchan por su llamado. No tengo agente ni usé agente, tampoco fui notificado ni constancia de un proceso en mi contra”, indicó César Farías, entrenador de Bolivia.

Según el proceso de FIFPro, Farías incurrió en una supuesta movida con personas para sacar rédito por el llamado de ciertos jugadores a la Verde. No descartó asumir acciones legales en un futuro próximo.

Definen horarios para fechas 3 y 4

Para las jornadas 3 y 4 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial Catar 2022, la Conmebol oficializó los horarios para los encuentros de Bolivia.

Por la fecha 3, el jueves 12 de noviembre desde las 16:00 la Verde recibirá a Ecuador en el estadio Hernando Siles de La Paz; mientras, el martes 17 será visitante de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco (19:00), por la jornada 4.