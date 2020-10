Seleccionador nacional demandará a Fabol por difamación

Campeones

viernes, 23 de octubre de 2020 · 00:08

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

César Farías planteará un proceso en contra de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) y de todas las personas que según su percepción lo difamaron con la denuncia de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (Fifpro), por discriminación a dos jugadores de Always Ready; además de presiones que realizaría para convocatorias a la Verde en conexión con una agencia de representación de futbolistas.

“Todo tiene un límite, estas difamaciones no caducan, hay tres años para hacer juicio. Cuando termine mi contrato de la FBF tomaré acciones”, adelantó.

Pidió que las autoridades revisen sus cuentas bancarias y electrónicas para que vean los montos de dinero que tiene en ellas. “Cuando te difaman pasa el límite y yo les pido que crucen mis cuentas electrónicas y revísenme. Soy un hombre honesto”, remarcó.

Recordó que cuando fue contratado por César Salinas (+), prometió no meterse en problemas. “Hay un plan para que fracasemos; entiendo que no podía responder en plena disputa de los partidos de Eliminatoria, pero no tengo problema en ser sometido a una investigación por la autoridad que corresponde y dar cuenta de mis estados financieros”. Reiteró que hasta el momento no tiene constancia oficial de una denuncia en su contra y que no ha sido notificado sobre un supuesto proceso de Fifpro en su contra. Aclaró que no trabaja con ningún agente.

“Cuando lo considere ejerceré un proceso por daños y perjuicios. Es la primera vez que veo que por jugadores se haga una denuncia. En 27 años de trayectoria no me había ocurrido nunca”. Comentó que producto de su trabajo tiene una holgura económica y que le sorprende que “ya no me llamen ladrón, sino raterito”.