“Si no respetan los dos tercios, nosotros no respetaremos su 55%”, la posición de Comcipo

Fuente: Unitel

La decisión de los asambleístas del MAS genera rechazo en Potosí, donde el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) ha hecho público un pronunciamiento en el que señalan que el Movimiento Al Socialismo (MAS) está violando la misión que le encomendó el pueblo de entenderse con sus opositores.

“Si los masistas no respetan los dos tercios, nosotros no respetaremos su 55%. El miedo de los potosinos no es morir con valentía, sino dejar a nuestras generaciones en manos de una dictadura masista”, señaló el presidente de Comcipo, Juan Carlos Manuel.

El manifiesto de los cívicos potosinos señala que con la modificación del reglamento de debates los asambleístas del MAS salientes usurpan funciones de los legisladores recientemente electos y que ya recibieron sus credenciales como autoridades.

“El pueblo ha votado por un equilibrio en la ALP dándole una mayoría del MAS. Se les encomendó que se entiendan con sus contrarios para lograr acuerdos para beneficio del país. Cambiando los dos tercios no solo violan ese mandato, desconocen la otra mitad de Bolivia”, señala.

El cívico potosino señaló que están convocando a salvar la democracia y no descartan ningún tipo de movilizaciones. “Estamos poniendo en alerta a todo el pueblo boliviano, es hora de ponernos de pie de nuevo”, concluyó Manuel.