Suman los hechos de violencia a dos días del cierre de campañas y a seis de las elecciones

Imágenes muestran cómo grupos contrarios se agreden antes del cierre de la campaña. El ente electoral reitera su llamado a la calma y garantiza que habrá transparencia en los comicios.

MAS candidate Brenda Segovia has been arrested in Santa Cruz, following a far-right attack on a MAS office in Plan 3000. The Camacho supporters responsible have not been arrested. This is the latest case of political persecution against MAS representatives during the campaign. pic.twitter.com/kz5bfF0m99

