Eliana Uchani/Periódico Bolivia

La dirección regional del Movimiento Al Socialismo (MAS) de El Alto, la Central Obrera Boliviana (COB) y la confederación de mujeres campesinas “Bartolina Sisa” solicitaron públicamente al menos 10 ministerios, por su lealtad con el partido azul. Sin embargo, otros sectores del partido de Evo Morales cuestionaron los pedidos e instaron a virtual presidente electo, Luis Arce, decida al respecto.

Por su parte, el presidente de la Dirección Regional del MAS, Daniel Ramos, anunció el pedido de cinco ministerios: Agua, Justicia, Trabajo, Cancillería y Culturas por el amplio respaldo que recibió el binomio del MAS de la urbe alteña en las elecciones generales del 18 de octubre. Adelantó que aún se analizan los nombres de dirigentes o ex dirigentes para ocupa los cargos.

“Ingresará nueva gente al ministerio, se está trabajando, estamos hablando con el binomio, que en El Alto nos corresponde cinco ministerios porque hemos ganado con absoluta mayoría, con el 70% de votación”, dijo el dirigente al periódico Bolivia.

Según los datos del computo oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el MAS obtuvo el 76.58% de votación el domingo pasado, dejando atrás a Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa con el 20.44%. Se prevé que en las próximas horas concluirá la validación de las actas y se difundirán los resultados finales.

La Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” es otra de las agrupaciones que está pidiendo ser parte del Ejecutivo con la creación del Ministerio de la Mujer.

La diputada del MAS Concepción Ortiz, que es parte esa organización, recordó que anteriormente presentó un proyecto de ley para la creación de un nuevo ministerio que se encargue exclusivamente de la defensa de los derechos de la mujeres y espera que la norma sea aprobada por el Legislativo.

Cuestionamientos

No obstante, estas propuestas fueron cuestionadas por el máximo ejecutivo de las Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, Henry Nina, que calificó a esos sectores como “buscapegas” y afirmó que es tiempo de trabajar por la estabilidad económica del país.

“Queremos recuperar la patria, la democracia, la estabilidad económica y el pueblo eso quiere. Los dirigentes no podemos prestarnos a intereses personales. Los que están detrás de las pegas son falsos dirigentes”, criticó.

En ese contexto, el diputado del MAS Remberto Calani consideró que eso debe ser resuelto por el ganador de las justas electorales, Luis Arce, y asegura que no es el momento para hablar de esos temas.

En respuesta, Luis Arce afirmó que no podrá satisfacer a todas las organizaciones sociales que piden la administración de ministerios, porque su gobierno no tendría la musculatura suficiente para hacerlo, ya que hasta el momento suman 149 pedidos de cuotas de poder.

“Yo me he reunido con varias organizaciones sociales y he calculado 149 ministerios que tendrían que tener, todos piden ministerios, entendemos. No sé (por qué son tan apetecidos los ministerios). Lo cierto es que nosotros vamos a ser muy austeros en eso, no creo que tengamos el físico para tener 149 y satisfacer a todas las organizaciones”, advirtió el economista en entrevista con Gigavisión.

Ente matriz

Desde la COB informaron que la dirigencia solicitará administrar los ministerios de Trabajo, Hidrocarburos, Minería y de Salud. El pasado martes se desarrolló una reunión para coordinar estos pormenores y preven realizar un encuentro con Arce y Choquehuanca.

Festejo

Por otra parte, Ramos anunció que prevén realizar la celebración del triunfo del binomio azul con un evento cultural en El Alto, específicamente en la Avenida Cívica. La actividad contará con la participación de los militantes y miembros de organizaciones sociales que respaldan al partido azul.

“Vamos a celebrar el triunfo conseguido en las urnas. Estarán presentes sectores sociales de todo el país”, precisó Ramos.