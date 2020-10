Tras elecciones, “Tata” Quispe asegura que no escapará: “Miedo a Dios y a mi esposa”

Tras las elecciones del domingo, el viceministro Rafael “Tata” Quispe manifestó este lunes que esperará los resultados oficiales, pero ante las tendencias que dan como ganador al MAS, aseguró que no escapará del país.

“No me voy a escapar porque no he robado, miedo sólo a Dios y a mi esposa”, afirmó.

Recordó que no se escapó cuando el MAS era Gobierno y le iniciaron 20 procesos judiciales, fue perseguido y encarcelado. Aseguró que ahora tampoco escapará.

Aseguró que se quedará en Bolivia “firme como un hombre aymara”, a diferencia de Evo Morales que –según Quispe- no cumplió con ese anuncio de regresar al país al día siguiente de que gane el MAS.

No obstante, el Viceministro de Descolonización señaló que aún esperará los datos del Órgano Electoral. “Yo soy un hombre serio, como un hombre serio voy a esperar los resultados oficiales”, aseveró.

Antes de las elecciones, Quispe dijo que había visto en coca que el MAS no sería gobierno y hasta daba “su cabeza”.

Consultado ahora sobre si leyó mal a la coca, el Viceministro dijo que tal vez la hoja que vio era del Chapare.

“Debe ser la coca del Chapare, pero hay que felicitar. Yo soy un hombre serio, si en estos momentos hubiera resultados oficiales podemos decir que se ha fallado (en leer la coca). No existe resultados oficiales”, señaló.

Advirtiò que no hay que limpiarse la boca antes de comer.