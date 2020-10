Trump: «No me sentía muy bien, pero ahora me encuentro mejor»

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró anoche en un video grabado desde el hospital militar en el que está ingresado que se encuentra “mucho mejor” y está trabajando para “volver del todo” y poder “hacer de EEUU grande de nuevo”.

El video que divulgó en la red social de Twitter, muestra al Presidente detrás de un escritorio con camisa, chaqueta, pero sin corbata, aparentemente ayer.

“Llegué aquí, no me sentía muy bien, pero ahora me encuentro mucho mejor. Estamos trabajando duro para volver del todo. Tengo que volver porque todavía tenemos que hacer a EEUU grande de nuevo”, asegura Trump en el video en el que añade: “creo que estaré de vuelta pronto”.

“Quiero terminar la campaña de la manera que lo hemos estado haciendo”, apunta Trump, que ha tenido que suspender todos sus compromisos públicos desde el jueves por la noche, cuando se hizo público que había dado positivo por la Covid-19.

El viernes por la tarde, Trump fue trasladado al hospital militar Walter Reed, a las afueras de Washington, para recibir un cuidado más intensivo por parte de su equipo médico que le ha suministrado un cóctel de anticuerpos y lo trata con el antiviral Remdesivir.

Incertidumbre

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, señaló ayer que hubo señales “muy preocupantes” y que las siguientes 48 horas serán “críticas” para conocer cómo evolucionará Trump.

El equipo médico del presidente anunció que Trump ya no tiene fiebre, no necesita oxígeno y evoluciona bien.

Según fuentes consultadas por el diario The New York Times, el viernes, antes de ser trasladado al hospital, Trump tuvo que recibir oxígeno porque sus niveles en sangre habían caído y tenía dificultades respiratorias.

“Los signos vitales del Presidente en las últimas 24 horas han sido muy preocupantes y las próximas 48 horas serán críticas en lo que respecta a sus cuidados. Aún no estamos en un camino claro hacia su completa recuperación”, advirtió una fuente del entorno del mandatario, elevando así la incertidumbre.

Más temprano, el médico de la Casa Blanca, Sean Conley, dijo que Trump sólo presentaba tos y fatiga, no necesitaba oxígeno suplementario y seguía trabajando con su jefe de gabinete.

La primera dama, Melania Trump, permanece en la Casa Blanca y no muestra complicaciones, después de confirmarse que, al igual que su marido había sido contagiada con la Covid-19, que ha matado a más de 208.000 personas en EEUU.

También existen dudas sobre si Trump mantuvo su agenda de compromisos el jueves pese a haber sido diagnosticado con Covid-19.

La incertidumbre aumenta teniendo en cuenta que el 3 de noviembre, los estadounidenses votarán si Trump permanece en la Casa Blanca para un nuevo mandato o si lo desaloja su rival demócrata Joe Biden.

RECIBE ANTIVIRAL REMDESIVIR

Según el portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, la hospitalización debe durar unos días y es por “precaución”. También indicó que el presidente Trump estaba recibiendo el antiviral remdesivir.

Mientras que Conley dijo que el mandatario había recibido también una dosis del cóctel de anticuerpos Regeneron, un tratamiento intravenoso que se encuentra en etapa de ensayos clínicos y no obtuvo aún luz verde de los reguladores.

La hidroxicloroquina, que el presidente Trump dijo haber tomado un tiempo de forma preventiva, no forma parte de su tratamiento, según los médicos que lo atienden.