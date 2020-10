Tuto dice que es una “locura” pedir gobierno militar: “están desquiciados”

Fuente: Erbol

El expresidente, Jorge ‘Tuto’ Quiroga, rechazó a los movimientos que piden gobierno militar. Los tildó de “desquiciados” y que su intención es una “locura” que será un “regalo” para el MAS.

“Es una locura, eso es antidemocrático, eso es golpismo y el regalo más grande para el MAS es esa locura”, dijo Quiroga, según reporte del periodista Iván Ramos de la Red Erbol.

El excandidato de Libre21 se pronunció después de que grupos de personas se movilizaron en alrededores de cuarteles pidiendo que una junta militar tome el poder.

“No sean locos, no hagan locuras, no sean desquiciados. Eso no sirve. El regalo más grande para un proyecto autoritario como el MAS es justamente querer pedir que vengan ‘Garcías Mezas’. Es una locura y están desquiciados”, enfatizó.

Rechaza eliminación de dos tercios

En otro tema, Quiroga también rechazó la eliminación que realizó el MAS del requisito de dos tercios en los reglamentos de las cámaras de diputados y senadores.

Dijo que los legisladores salientes no pueden hacer esa modificación, después de que los nuevos parlamentarios ya recibieron sus credenciales. Señaló que le da pena por Eva Copa, quien preside la Asamblea, porque se está usurpando funciones.

Desafió al vicepresidente electo David Choquehuanca que en su calidad de Presidente nato de la Asamblea revierta esa decisión y cumpla su palabra de buscar la conciliación.