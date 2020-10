Tuto Quiroga declina su candidatura

«No tengo la posibilidad de llegar a la presidencia y nunca me han interesado las pegas y los pasos, solo tener un mejor país para todos»

eju.tv

Tuto Quiroga, quien hasta hoy era candidato a la presidencia por Libre21, dio a conocer que declina su candidatura por el bienestar del país y aseguró que la responsabilidad ahora recae en el resto de los candidatos contrarios al MAS.

«Con nuestro equipo presentamos un plan para rescatar la economía y garantizar que la tiranía no retorne jamás, hoy está claro que no pude explicar esto a Bolivia, no tengo la posibilidad de llegar a la presidencia y nunca me han interesado las pegas y los pasos, solo tener un mejor país para todos» señaló Tuto en un video que subió a sus redes sociales.

Por otra parte recordó a la población que si se elige a un presidente en primera vuelta, se evita un posible rebrote al acudir una vez más a las urnas y se asegura el inicio de un gobierno legítimo en 45 días.

Agradeció el apoyo de todas las personas que estuvieron a su lado durante este proceso aclarando que al declinar su candidatura no se alivia, por el contrario, «tengo en el alma un profundo dolor y una enorme angustia porque sé que el futuro será duro».

Se refirió a los otros candidatos contrarios al MAS y señaló que la responsabilidad recae netamente en ellos, «darles consejos públicos es impertinente y de mal gusto, no lo haré, si en algo puedo ayudar estos siete días, los amigos saben dónde encontrarme», también recomendó a algunos guardar silencio si al hablar solo perjudicarán y no edificarán.