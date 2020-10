“¿Va a devaluar el boliviano? -En la medida de lo posible, por supuesto que no”, dice Luis Arce

Fernando Rojas Moreno

El candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS) y virtual ganador de los comicios generales 2020, Luis Arce Catacora, en una entrevista en la red televisiva Gigavisión, deslizó parte del paquete de medidas económicas que aplicará, según dijo, para salvar la economía y reconstruir el modelo económico destruido en 11 meses de gestión del Gobierno de transición.

Mencionó que una vez asuma el poder del Ejecutivo volcará la gestión y los esfuerzos para que la economía empiece a funcionar, de tal forma que la ciudadanía empiece a obtener ingresos y empleos. “Vamos a reconstruir el modelo económico que lo han destruido. Nos están dejando una crisis en -11% de tasa de crecimiento. Sino nos ponemos a trabajar de inmediato, vamos a estar de tres a cuatro años para salir de todo esto. Ingresos y empleos, es lo inmediato y de lo primero que nos vamos a ocupar”, puntualizó.

De las medidas inmediatas, Arce reiteró que lo primero que hará será pagar el Bono Contra el Hambre de Bs 1.000 y que después impulsará tres proyectos de ley que fueron comprometidos y son parte del plan propuesto en la campaña del MAS y que tienen que ver con la reducción del 13 al 8% del pago del Impuesto del Valor Agregado (IVA) a quienes lo consuman con tarjetas de crédito o débito y su devolución a personas de bajos ingresos. Además, dijo que planteará el impuesto a las grandes fortunas.

Sobre la consulta si devaluará el boliviano frente al dólar, Arce respondió: “En la medida de las posibilidades, por supuesto que no, pero que para que estar seguro tiene que haber crecimiento económico y medidas de sustitución de importaciones y otras medidas que hemos propuesto con el fin de que no se devalúe. Lo escuché al ministro de Economía que decía que hay que devaluar, él debe tener información que nosotros no conocemos y que debe estar poniendo en riesgo la economía o aceptando una recomendación del FMI.”

Ante la insistencia de si es una posibilidad de que él como presidente devalúe la moneda boliviana frente al dólar, Arce dijo “Si es inevitable… Imagínese si estamos en una catástrofe… Nosotros queremos evitar eso”.

Sostuvo que los indicadores económicos ‘empeoraron mucho’ en los 11 meses del Gobierno de transición que deja un país en -11% de tasa de recesión. “Ni en la década de los años 80, durante el gobierno de Hernán Siles Suazo y la Unión Democrática y Popular (UDP) que fue uno de los peores momentos económicos del país, alcanzamos esa tasa de decrecimiento y una triplicación de la tasa de desempleo, de 4 a 12%”, puntualizó.

“Realmente los indicadores a mí me asustan, es la primera vez que estamos viendo indicadores tan graves. Nunca habíamos visto un -11%. Es muy preocupante, la magnitud de la crisis que vamos a enfrentar”, aseveró, deduciendo que los gobiernos de derecha no saben manejar la economía.