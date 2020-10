Valverde pide que se demuestre con pruebas el fraude para que no se dañe al Comité Cívico cruceño

Fuente: Carlos Valverde

Carlos Valverde.- Se habla de fraude; no hay pruebas contundentes. La verdad es que nada frena el triunfo de Luis Arce y no será con acusaciones sin base que se lo logrará. Corresponde aceptarlo y prepararse para aguantar y resistir 5 años, desde las regiones. Desde donde le toque a uno estar.

Se tiene que presentar las pruebas, mostrarlas al TSE, para que no se le haga daño al Comité Cívico Pro Santa Cruz. Las Naciones Unidas dicen que hay denuncias, pero no han presentado pruebas del supuesto fraude electoral. Estamos muy golpeados para maternos en un pleito que no podemos ganar, sin embargo estamos para resistir.