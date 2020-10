Volver a empezar

Confieso que la ilusión de volver a mi pueblo, se me acrecentó en el último tiempo, y se me desvaneció por completo pasada la media noche. Y es que hemos vuelto al comienzo, al punto de partida, tenemos que empezar de nuevo, rehacernos y seguir para adelante.

La catástrofe democrática que hemos vivido ayer, tiene actores políticos responsables que no han estado a la altura del desafío que conlleva liderizar a un país y enamorar a un pueblo para que este le dé la confianza de gobernarlo.

Desde que el MAS en complicidad con otros actores sociales deshicieron el sistema de partidos políticos para quedarse ellos como partido único, ha hecho que la oposición democrática ande extraviada con una infinidad de candidatos, abúlicos, ególatras, sin proyectos políticos y adicionalmente desunidos, creyéndose todos presidenciables e imprescindibles para derrotar la dictadura, gran equivocación.

La falta de unidad de los actores políticos, la ineficiencia gubernamental, la corrupción de gente allegada a las candidaturas democráticas, el primitivismo político de creer que las caravanas ganan elecciones y candidatos elitistas, sin contenido ni base social ni presencia en todo el territorio nacional, nos ha llevado a esta situación.

Hoy las campañas políticas modernas, ingresan a la mente de la gente, estudian sus debilidades, sus gustos, sus fortalezas, los organismos de inteligencia de los países totalitarios nos estudiaron principalmente a los cruceños, y concluyeron que tenemos dos características, el excesivo amor a nuestra tierra y la creencia en Dios, e hicieron un candidato que realce ambas cosas y lo consiguieron. Nunca vi a mi pueblo tan fanatizado por una candidatura, era imposible siquiera conversar racionalmente con alguna gente, se volvieron impenetrables e intolerantes, eso no es democrático, ni es la esencia del ser cruceño, los cruceños somos abiertos, alegres, tolerantes y estamos dispuestos a escuchar a todos, menos a los que ofenden nuestra cultura y nuestra forma de ser.

Desgraciadamente este resultado electoral, sepulta cualquier futuro político que pueda tener el candidato cruceño de estas elecciones, es un actor que murió en el reparto. El negacionismo a una realidad nos puede llevar a nuevas derrotas, la autocrítica es fundamental para levantarse de una derrota, en política es fundamental mirarse internamente y después buscar culpables afuera, para esto hay una frase bíblica que dice que «No hay que buscar la paja en el ojo ajeno sino la viga que tenemos en el nuestro».

Fuimos a una elección con las reglas de la dictadura intactas que le dan ventaja electoral al masismo, el gobierno fue incapaz de afectar ese poder dictatorial construido en 14 años, en política el enemigo herido es el más peligroso, y si a eso le sumamos la falta de unidad que no convenció al electorado, que éramos mejor que el MAS para darle a la gente estabilidad, certidumbre y esperanza de futuro a los indecisos que dudaban de votar por el MAS, pero que la despiadada campaña de descalificación entre los dos candidatos democráticos, terminó por destrozar esas esperanzas.

Santa Cruz sola, no elige presidente, pero sin Santa Cruz no se puede gobernar, por nuestro carácter rebelde, alegre y decidido, nos toca empezar a resistir, el gobierno de Arce-Morales no se va a venir con medias tintas con nuestro país, ellos como todos los totalitarios, no tienen capacidad de autocrítica, a peor crisis económica, mayor represión y empezarán con aquellos que dicen que encabezaron el golpe de Estado que derrotó al jefazo.

Los actuales miembros del Gobierno, y continuarán con los actores políticos que exiliaron anteriormente y volvieron al país pensando que podían ayudar a consolidar el verano democrático.

Amo a mi pueblo, me moría por volver, ahora tendré que esperar nuevos aires pero tenemos que seguir en la lucha sin descanso y a dormir en hamaca para moverse hasta en durmiendo. Volveremos y venceremos!!!!!!!!! Guido Añez Moscoso.