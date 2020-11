7 frases de Luis Suárez: recado a Koeman, de qué habla con Messi y lo que lo sorprendió de Simeone

El goleador uruguayo ya lleva dos meses en el Atlético de Madrid tras sus sorpresiva salida del Barcelona

Luego de la culminación de la temporada 2019/20, Luis Suárez se marchó del Barcelona siendo el tercer máximo goleador histórico del club, con 198 goles en 283 partidos a lo largo de sus seis años como azulgrana, quedando por detrás de su gran amigo Lionel Messi (634) y de César Rodríguez (232). El nuevo proyecto de la institución no contó con él y por eso se terminó marchando al Atlético de Madrid.

A casi dos meses de aquella partida, el delantero uruguayo habló con Radio Marca y se refirió a su presente en el cuadro capitalino y a lo que dejó su salida del conjunto catalán, episodio que aún recuerda con bronca por cómo terminó sucediendo.

“No era un calentón, estaba triste y dolido por las formas de salir. Ya lo dije, donde te cierran una puerta se te abren cinco gigantes valorando el trabajo, la profesionalidad y la trayectoria. Me siento orgulloso. Donde no me querían me quieren en otro. Encontré la felicidad y disfrutando este momento ahora”, señaló

Al ser consultado puntualmente por los motivos por los cuales su nombre apareció en la lista de “transferibles” y el peso de el técnico Ronald Koeman en aquella decisión, aseguró: “Hubo una planificación táctica o, como lo que quieras llamarlo, de trabajo que se buscaba hacer cambios. Uno tenía que aceptarlo porque era que no te necesitaban. Cada uno que saque conclusiones. Tengo que vivir mi presente en el Atleti, pero a uno le pone mal que, yo que dejé amigos, estén viviendo esa falta de contundencia”. Esa frase no es una casualidad, ya que el Barcelona no ha contratado a nadie para reemplazar a Lucho y Antoine Griezmann ha terminado siendo una víctima de esa posición, la cual ocupa pese a no sentirse cómodo.

Con respecto a su amigo Lionel Messi, reconoció que hablan seguido pero que sus charlas no están vinculadas al fútbol: “La verdad que hablamos, sí. Mucho, pero sinceramente hablamos de nuestra vida. Hace poco fue el cumpleaños de uno de mis hijos, también del suyo. Hablamos de la vida, del virus, de todo, pero muy poco del fútbol, de los goles que fallamos, de sistemas tácticos… Nos preocupamos más de cómo está la familia que de lo que pasa en el fútbol”.

Su paso del Barcelona al Atlético fue una sorpresa para muchos aficionados del conjunto culé que no incluso apuntaron contra la dirigencia, que en ese momento comandaba Josep Maria Bartomeu, por haberlo dejado ir a un rival directo tanto en el objetivo de conquistar La Liga como la Champions League. En relación a sus sensaciones en estos dos meses, el delantero de 33 años se mostró cómo en nueva casa: “Sabía al equipo donde venía, con qué clase de compañeros y con qué entrenador iba a trabajar. La gente que trabaja alrededor del club es espectacular y me lo ha hecho muy fácil para adaptarme yo y mi familia. Eso te hace las cosas más fáciles y hace más grande al club. Uno lo valora y me sorprende la buena infraestructura que tiene. Ves al club en general con muchísimas ganas de seguir creciendo para ser más grande en Europa”.

Cuando fue consultado sobre el estilo de trabajo de Diego Pablo Simeone, su nuevo entrenador, fue sincero: “Desde afuera ya lo veía. Me sorprende que lleve muchísimos años en un club y los jugadores sigan con ese convencimiento. Que sigan trabajando, que si no juega uno el suplente apoye. Eso lo genera el entrenador con su espíritu, su contagio para que todos estemos activos. Eso genera una competencia sana que hace mejor a cada jugador”.

Suárez valoró el nivel del plantel y adelantó que hay hambre de gloria dentro del vestuario, por lo que se entusiasmó con la idea de levantar algún trofeo en esta temporada. Además destacó a algunos de sus compañeros, pero en especial a Joao Félix: “Tiene que disfrutar y esperar su momento. Nos va a ayudar muchísimo, ha comenzado muy bien. Se le ve con hambre, ilusión, con ganas de conseguir grandes cosas en el grupo y a nivel personal. Disfrutar de un jugador muy joven para lo que soy yo, un jugador que quiere aprender y que seguro que me puede ayudar en aspectos positivos”.

El uruguayo describió a La Liga como “pareja” ya que el inicio irregular del Barcelona y del Real Madrid le ha permitido a otros clubes soñar con la consagración, pero también sostuvo que en el plano europeo la situación es diferente: “Creo que la Champions es muy diferente a La Liga. Se basa en el momento de cada equipo. Está muy físico ahora. El partido ante el Bayern (4-0) fue porque ellos fueron más eficaces que nosotros. De cinco o seis que tuvieron metieron cuatro. Nosotros tuvimos más ocasiones y no pudimos convertir. Eso en Champions se paga caro. Si mejoramos esa eficacia podemos competir contra el Bayern, que es el mejor equipo de Europa, o el Liverpool, que ya le eliminaron en el pasado. Si sabemos lo que queremos y nos lo creemos, estamos capacitados porque tenemos jugadores, personalidad y calidad. Sólo falta estar acertados en esos momento claves. Es lo que hay que hacer en Champions”.