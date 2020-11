Abogado de exministro López: El sello azul no prosperará porque no hay imputación

La defensa asegura que no existen pruebas en contra de la exautoridad y las denuncias en su contra se basan en fotocopias simples y publicaciones de redes sociales.

Fuente: Cadena A, Página Siete

La defensa del exministro de Defensa, Fernando López, afirmó que no existe imputación en contra de la exautoridad, por lo que el pedido de sello azul solicitado por Interpol Bolivia no prosperará. Por el momento, se mantiene en reserva la información sobre su paradero mientras el Gobierno afirma que salió del país el 5 de noviembre.

“La alerta azul no creo que prospere, creo que están un poco adelantados porque no se conoce una imputación formal”, manifestó el abogado del exministro, Ariel Méndez, según el portal de noticias Detrás de la Verdad.

Agregó que todas las denuncias formuladas por legisladores del MAS en contra del exministro López fueron realizadas con base en fotocopias simples de periódicos digitales y notas en las redes sociales.

Para Méndez, la Fiscalía no cuenta con indicios para respaldar la presunta corrupción en la compra de armamento no letal, por lo que fue denunciado junto al exministro de Gobierno, Arturo Murillo. “Eso no tiene ningún elemento probatorio en materia penal”, manifestó.

El jurista aseguró que desconoce el paradero de la exautoridad, pero garantizó que se presentará ante la justicia cuando existan las garantías necesarias.

“Cuando mejoren las cosas y se pruebe que mi defendido no ha actuado de mala fe, no ha tenido participación en los delitos que se le atribuye, él va hacerse presente con las garantías correspondientes, porque él, de acuerdo a lo que se ha demostrado, ha actuado en el marco estrictamente legal”, dijo el jurista.

La Policía Internacional (Interpol) en Bolivia remitió el miércoles la solicitud de búsqueda o sello azul a la sede central de la Interpol, en Francia, para que se establezca el paradero de López y del exministro de Gobierno, Arturo Murillo.

El director de la Interpol Bolivia, coronel Pablo García, informó que en un plazo de siete a 10 días se conocerá si el pedido será admitido o rechazado, de acuerdo con los requisitos que debe cumplir este tipo de pedidos.

El comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, informó el martes que las exautoridades se trasladaron el 5 de noviembre en un avión con matrícula FAB-046 con destino a la ciudad de Puerto Suárez, en la frontera con Brasil.