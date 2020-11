Alcalde: Tobogán inflable donde murió un niño no tenía permiso

Un remolino de viento elevó un tobogán inflable con tres niños que estaban en ese juego; uno perdió la vida y dos menores resultaron heridas la tarde del lunes en cercanías del cementerio de Tarata, en el Valle Alto de Cochabamba.

Al respecto, el alcalde de ese municipio, Benjamín Zurita, expresó sus condolencias a la familia e informó que ese juego inflable no tenía autorización de la Alcaldía para ofrecer sus servicios en esa zona. Acotó que es tuición de la Policía investigar ese caso.

“Fue un remolino bastante fuerte, no era solo un viento y nos ha sorprendido. Apareció y levantó todo, y lamentamos que un menor de edad haya perdido la vida”, dijo en contacto telefónico con este medio de comunicación.

El niño, de 11 años, habría fallecido a consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza. Familiares y amigos asistieron ayer a su velorio en la ciudad de Cochabamba, municipio donde radican. Según cercanos a la familia, ellos visitaron Tarata de paseo y para que los niños se despejaran tras el confinamiento.

En tanto, dos niñas, de nueve años, resultaron heridas. Una es la hermana menor del niño que perdió la vida. Ella se encuentra en la unidad de cuidado intermedio debido a que sufrió múltiples fracturas (pelvis, miembros inferiores y fémures), informó este martes el director del hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel, Miguel Saenz.

Explicó que las dos menores llegaron hasta ese hospital la noche del lunes tras el accidente en el juego de diversiones. Se prevé que en las próximas horas la menor, que es hermana del niño fallecido, ingrese a una intervención quirúrgica. Tiene varias fracturas y hemorragia por trauma vesical e incluso le realizaron transfusiones de sangre.

La otra niña fue referida al hospital de Tarata. Tiene una fractura de maxilar, pero se encuentra estable y no requiere una cirugía de urgencia.

“Se esperará a que la parte inflamatoria disminuya y luego se tomará decisiones respecto al tema quirúrgico”, manifestó.

Añadió que el hospital de Tarata realizará la atención básica de la paciente que por ahora no necesita una cirugía urgente.

PRIMERA VEZ QUE SUCEDE

Un fuerte remolino de viento levantó por los aires el tobogán inflable que cayó varios metros más allá del espacio donde fue instalado. El propietario del negocio prestó ayer su declaración informativa ante los investigadores.

“Mi más sentido pésame a la familia de parte de mi persona y mi familia. Es la primera vez que me pasa algo así y es bastante tiempo el que trabajo con los juegos. El globo tenía todas las medidas de seguridad como las sogas, cuatro estacas largas, entre otros aspectos (…). Les dije a los niños que ya debían bajarse porque se cumplió el tiempo, pero no hicieron caso. Después del tercer aviso comenzó a levantarse (el inflable) porque se juntaron dos remolinos. No pudimos hacer nada”, señaló el propietario del juego en una entrevista con ATB.

Asimismo, el presidente de la Asociación Primero de Mayo, Miguel Poma, dijo a esa red televisiva que fue la primera vez que ocurrió un accidente de ese tipo en Cochabamba. Añadió que verificaron si el juego cumplía con las medidas de seguridad e identificaron que tenía las cuatro estacas y que el remolino rompió las cuerdas.

“Hemos verificado para ver si hubo negligencia de parte del dueño de este juego porque somos un ente organizado y tenemos normas. En este caso, cumplió con las reglas, pero lamentablemente el remolino fue bastante fuerte. Los comunarios han dicho que los niños salieron por los aires y que no se pudo hacer nada. Lamentamos que haya ocurrido este accidente y queremos apoyar a las familias de los niños”, manifestó.

Apuntó que realizarán un informe tras verificar las condiciones y resolvieron que no hubo negligencia del dueño. Sin embargo, dijo que los investigadores determinarán con sus pericias si hubo o no culpabilidad.