Analistas: ¿Qué le espera a Bolivia con la asunción del nuevo gobierno?

Cinco promesas de David Choquehuanca, Vicepresidente de Bolivia:

1) Superar el odio, el racismo, la persecución.

2) NO más persecución a la libertad de expresión.

3) No más judicialización de la política.

4) NO más abuso de poder.

5) NO más impunidad, justicia independiente. pic.twitter.com/3Lf8xtfJsR

— Andrés Gómez Vela (@AndrsGomezV) November 8, 2020