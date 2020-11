Añez, en carta a Arce, denuncia acoso “absurdo” de parte de fuerzas de seguridad

La exmandataria Jeanine Añez difundió este jueves una carta pública dirigida al presidente Luis Arce, en la cual denuncia que es objeto de un acoso absurdo de parte de fuerzas de seguridad del Estado, puesto que se quedará en Bolivia.

“Señor Presidente: Como mujer, como ciudadana y como ex presidente Constitucional de Bolivia, le hago saber que fuerzas de seguridad del Estado y del gobierno que usted preside, se han dado a la tarea de acosarme”, dice la carta.

Añez señaló que, sinceramente, no cree que Arce esté enterado de esa situación, porque lo considera un hombre de criterio que preferiría hacer que la Policía se dedique a la seguridad ciudadana en lugar de acosarla.

Ratificó que está en Beni y que se quedará en Bolivia.

“De cualquier forma, ese acoso no sólo es absurdo e innecesario sino que también es un delito. Y para evitar ese hecho penoso, le ratifico a usted lo que ya dije en público. Estoy y estaré en Bolivia. Así que usted y su gobierno pueden estar tranquilos en este tema. Cuando gusten, me llaman. Estoy en Trinidad, tengo el mismo teléfono, vivo en mi casa y me dedico a aportar en lo que puedo al Beni y su perspectiva de futuro”, dice el texto publicado.

La exmandataria, por último, instó a Arce a dedicarse a la economía y a la salud de la gente y que, si le sobra personal policial, que lo dedique a la seguridad ciudadana.

Ayer miércoles Añez ya publicó un video en el cual, según afirmó, aparece un grupo de personas que indagaban su “paradero” amedrentando al personal del condominio en que vive.