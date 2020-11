Así es el modo nocturno de Facebook móvil

Facebook está probando públicamente el modo oscuro en su aplicación móvil, un paso que ha tardado en realizar, muy esperado por los fans de este tipo de tendencia.

Además de proteger nuestra visión, el modo nocturno ahorra batería y deja de molestar a los que duermen a nuestro lado, motivo por el cual muchos aplaudirán por fin el modo nocturno que ya podemos ver en la app móvil, aunque de momento solo para un grupo pequeño de usuarios.



La red social se ha asociado con la detective de códigos Jane Manchun Wong para confirmar que está probando públicamente el modo oscuro en Android e iOS. No está claro quién tiene la opción, pero MacRumors señaló que muchas más personas informaban que tenían acceso a la opción nocturna.

Si tienes la opción, verás un botón de Modo oscuro en la sección Configuración y privacidad en la pestaña Menú. Será posible activarlo o desactivarlo, o dejarlo en la configuración del sistema para que se active de forma automática: Si tenemos un interruptor de modo oscuro a nivel de sistema operativo cuando se pone el sol, Facebook puede hacer lo mismo.

Facebook permitió a los usuarios optar por un modo oscuro en el escritorio en marzo, y las aplicaciones complementarias como Messenger han tenido la opción desde 2019. No sabemos el motivo por el cual la app de móvil de Facebook ha tardado tanto, pero parece que ahora será cuestión de semanas para que Facebook se pinte de negro.

Facebook is publicly testing Dark Mode! 🌙

You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 30, 2020