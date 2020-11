Audio atribuido a Zapata: Evo me quitó el niño en 2008 y nunca más volví a verlo

En el audio, se escucha presuntamente a Zapata afirmar que Morales le dijo que el niño estaba vivo y que ella no lo podía ver “por seguridad”

Evo Morales se llevó al niño que tuvo con Gabriela Zapata, de acuerdo con un audio atribuido a ella y que envió al exministro Arturo Murillo con el fin de pedirle ayuda.

Dicho audio publicado por El Deber fue validado por Murillo, quien dijo que Zapata se lo había enviado. Revela por una parte que ella teme que Evo la mate, pero también relata que juntos trajeron al mundo a un niño en medio de una relación violenta.

Desde que se hizo pública su relación con Evo, en 2016 Zapata incurrió en varias contradicciones y después del escándalo inicial, que incluyó la presentación de un niño que no era en medio de la pulseta, dijo que este nunca había existido, lo mismo que Evo sostuvo después de una primera conferencia en la que afirmó lo contrario.

Ahora, en el audio revelado este miércoles por El Deber se escucha lo siguiente: “El año 2007 yo he tenido un bebé, cosa que él lo ha negado. Él se ha encargado del reconocimiento de ese bebé, porque no lo he tenido en una clínica, señor Ministro, lo he tenido con los médicos cubanos, él (Evo) se ha encargado de absolutamente hacer el registro y nos llama la atención a todos que en el juicio viene la señora notaria y declara a favor del expresidente, indicando de que los dos habíamos ingresado a la notaria a hacer reconocer sin un niño”.

Para el efecto, Morales habría conseguido dos testigos a quienes Zapata señala como cocaleros. “Él ha conseguido el registro de nacido vivo no sé de dónde, luego me lo aducen a mí como si yo hubiera falsificado”, dice.

Ya en La Paz, señala que los asesores de Evo le obligan a hacer un examen de ADN para que reconozca al niño.

“Sí hizo un (prueba de) ADN porque el niño nació el 30 de abril de 2007 y lo reconoció en junio de 2007, o sea, dos, tres meses después, bajo ese argumento del ADN, que porque era Presidente y evidentemente le han asesorado eso», comenta.

Refiere también que más adelante, su vida fue «un infierno» ya que Evo padecía mal de riñones que no lo tomaba a bien y solo se dedicaba a amenazarla. “Él es un hombre irresponsable, cobarde, sinvergüenza. Eso ha deteriorado un poco la relación más todavía», afirmó.

“Suscitan varios problemas a raíz de esa enfermedad donde él prácticamente por la fuerza me quita al niño y yo le he tenido que entregar prácticamente a plan de chantaje, de manipulación”, sostuvo.

En esa época dijo que tuvo que vivir aislada de muchas personas y no tenía permitido tener amigos ni acercarse a su familia.

“En agosto de 2008, hago un viaje a Chile porque él ordena, compra dos pasajes para mí y una amiga. Me dijo: ‘hazte acompañar con alguien’ y me quita el niño, (porque) él iba a encargarse, que iba a ver el tema de la salud y que estaba muy mal evidentemente. A raíz de esa ocasión, nunca más he vuelto a ver al niño. Prácticamente él manejaba el tema que estaba vivo, que él se iba a encargar y que por seguridad no había que verlo”, añade.

Asegura que cuando ella le consultaba del pequeño, reaccionaba “de manera violenta”. Dice que todo ese tiempo “le tenía mucho miedo”, por lo que quiso tomar la defensa del abogado Waldo Albarracín a quien señaló como “testigo de esa situación” porque no sabía si su hijo estaba vivo o muerto, pero Evo siempre le dijo que estaba con vida, “hasta días antes que me haga detener”.

Por esta situación dijo –sollozando– que incluso la amenazó con hacerle “barbaridades” a su papá que entonces era policía. Luego rehízo su vida, tuvo su hija y la empezó a acosar y consiguió que se divorciara, siempre según ese audio.

“El 2012, ya una vez volviendo con él, me pone de gerente en la empresa CAMC, gerente comercial, y tenía conocimiento de la situación y también el año 2009 esta chica Cristina Choque que era compañera en las juventudes del MAS que estudió Ciencia Política en Cochabamba, después de ser constituyente el 2009 llega a ser Viceministra de Igualdad de Oportunidades y él decía: ‘se van a ayudar’”, agrega.

Sin embargo le señala a Murillo que hubo un problema el 2014 y que quería “contarle todo como ha sido este problema”.

Zapata fue condenada a diez años de prisión en la cárcel de Miraflores, por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso de bienes y servicios públicos.