Zapata a Murillo: Tengo mucho miedo de que Evo Morales me mate

Audio de Zapata

Fuente: paginasiete.bo

A través de una mensaje de audio enviado al exministro de Gobierno, Arturo Murillo, Gabriela Zapata le pidió ayuda porque temía que su expareja, Evo Morales, le quite la vida.

«Señor ministro, soy Gabriela Zapata, recurro a usted porque yo tengo mucho miedo de que el señor Evo Morales me mate. Quiero explicarle, por favor, y comentarle todo lo que yo he vivido, (estoy) aterrada con este señor», se le escucha decir a Zapata, en un registro de audio que fue divulgado este miércoles por El Deber, medio al que Murillo confirmó que la grabación es verdadera y que la recibió en su celular.

«Lo he conocido el año 2002, cuando yo tenía 16 años, estaba en el colegio ( ). Sí, era parte de las juventudes del MAS como cualquier joven en esa época y sí he conformado grupos de las juventudes del MAS. Lo conozco a este señor (Morales) y bueno, me saca de mi casa, he dejado el colegio en esa época, me hizo dejar el colegio», le explica Zapata a la exautoridad.

La que fue pareja del exmandatario agrega que los dos años consecutivos posteriores a iniciar su relación con Evo dejó de asistit al colegio porque éste se lo prohibía, además de que dejó de ver a sus padres.

Zapata agrega que retomó los estudios en 2005 y luego ingresó a la universidad, una etapa coincidente con la época en que Morales —según la denuncia expresada en la grabación— era más violento con ella.

«Posteriormente he continuado el colegio en el año 2005, para ya ingresar después a la universidad, ese año él gana las elecciones y en esos dos años yo he vivido muy mal, este señor era un hombre sumamente violento, me ha golpeado muchas veces, incluso hasta me ha llegado a romper la nariz», se le escucha decir.

Luego Zapata explica que en 2007 tuvo un bebé con el expresidente «cosa que él ha negado», pero que, según su denuncia, siempre fue de su conocimiento y hasta se involucró en organizar el nacimiento y su registro civil.

«Él se ha encargado del reconocimiento del bebé, porque no lo he tenido en una clínica, señor Ministro, lo he tenido con los médicos cubanos, él (Evo) se ha encargado de absolutamente hacer el registro y nos llama la atención a todos que en el juicio viene la señora notaria y declara a favor del expresidente, indicando de que los dos hemos ingresado a la notaria a hacer reconocer sin un niño. Él se ha encargado con los dos testigos que tenía, creo que eran dos cocaleros que él ha puesto de testigos, él ha conseguido el registro de nacido vivo no sé de dónde».

En la grabación (escuchar el archivo adjunto), Zapata explica cómo fue sometida a pruebas de ADN por recomendación de los «asesores» de Morales.

Explica que el niño «nació el 30 de abril de 2007, y lo reconoció en junio de 2007, o sea, dos, tres meses después, bajo ese argumento del ADN, porque era Presidente y evidentemente le han asesorado eso», comenta.

La expareja de Morales asegura que su vida se convirtió en «un infierno» y que el exmandatario «es un hombre irresponsable, cobarde, sinvergüenza», que la relación entre ambos.

Zapata fue condenada a 10 años de prisión en la cárcel de Miraflores, por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso de bienes y servicios públicos.