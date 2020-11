Audio revela que a Marcelo Hurtado le pidieron dinero para evitar su detención

Fuente: ATB, paginasiete.bo

Carlos Quisbert / Página Siete Digital

Un audio revela que antes de ser detenido en el penal de San Pedro, el gerente de la red ATB, Marcelo Hurtado, recibió llamadas telefónicas a través de las cuales le pidieron 1,5 millones de dólares y entregar el canal de televisión a cambio de no ser detenido. Fuentes cercanas al empresario confirmaron a Página Siete Digital que la conversación con Marco Cossío ocurrió antes de que éste sea designado fiscal departamental de La Paz.

“Me he reunido con los amigos, me piden lo siguiente, usted me va a confirmar el tema: me dicen que antes de los conflictos (poselectorales) el Gobierno (del MAS) le ha pagado a usted tres millones (de dólares) por publicidad ( ). Me dicen lo siguiente ( ) como ha recibido tres millones, para parar (el proceso que se sigue por la adquisición de la firma de seguros Provida) quieren un millón y medio (de dólares). ATB y un millón y medio”, se escucha decir a una voz atribuida a Cossío.

En la grabación se oye responder con sarcasmo a Hurtado «excelente”, porque luego asegura que no tiene el dinero que se le pide.

“Excelente, excelente. Sólo que es humanamente imposible, me alegraría tener yo un millón y medio ( ), parece que están bien desubicados de la realidad”, expresa y agradece la confianza con la que Cossío, como abogado particular, le expresa dicha propuesta a nombre de terceras personas.

Página Siete Digital solicitó a la Fiscalía una respuesta sobre la grabación de audio que relaciona al ahora fiscal departamental. Se aclaró que Hurtado contactó a Cossío y a su bufete de abogados para que asuman su defensa dentro del proceso del caso ATB, por lo que dicha conversación se enmarcó “entre cliente y abogado” sobre las posibles estrategias de defensa. Se anunció una conferencia para las siguientes horas.

El entorno de Hurtado confirmó a este medio que la anterior semana un juez concedió al empresario la detención domiciliaria debido a que ni la Fiscalía, ministerios o la parte denunciante pidió la ampliación de su encarcelamiento.

Además, solicitaron modificar la medida cautelar por un mal cardiaco de Hurtado que se agravó en estos días por el contagio con coronavirus en el penal de San Pedro, donde permaneció desde el 11 de enero, luego de que fue aprehendido en Santa Cruz en la oficina de otros de sus abogados.

Hurtado afronta tres procesos penales, pero fue detenido dentro del caso que se abrió a denuncia de la entonces senadora Carmen Eva Gonzales, en diciembre, por legitimación de ganancias ilícitas y delitos financieros, con relación a la presunta adquisición irregular del canal PAT y el negociado de publicidad con el gobierno del MAS.

Los tres procesos contra Hurtado

En orden cronológico, el primer proceso abierto contra el gerente de ATB se abrió en agosto de 2019, a denuncia de Cristobal Abrego, supuesto extrabajador de PAT. En esa causa, una jueza le dio libertad pura y simple. La denuncia trata de los mismos hechos que los descritos por Gonzales meses después.

El segundo proceso es el abierto a denuncia de la entonces senadora Gonzales, en tanto que la tercera es sobre un presunto caso de trata y tráfico de personas, aunque en la misma no existe una medida cautelar.

En febrero, el entonces abogado de Hurtado, Wálter Suárez, denunció una serie de presiones y actos extorsivos de los que era víctima su cliente y anunció procesos penales.

Aseguró que el encarcelamiento y las decisiones que había tomado la Fiscalía de La Paz, que estaba cargo de William Alave y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), entonces dirigida por Iván Rojas, ocurrió en un contexto político y por presiones del Gobierno de transición.

El entorno de Hurtado también afirmó que la conversación que fue grabada se registró “mucho tiempo antes” de que Cossío asuma como fiscal departamental, cuyo nombramiento se anunció en diciembre de 2019, pero se concretó en febrero de este año.