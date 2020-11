Beller denuncia una «máquina constructora del discurso del golpe»

Fuente: Facebook Nadia Beller

Para la opinión pública:

El conocido amarillista de Junior Arias, en menos de 36 horas publica dos veces el mismo relato tergiversado, descontectualizado y segmentado en 2 minutos extraídos de una vieja entrevista de más de 1 hora (entrevista realizada en marzo, no es actual) y lo que es peor, emite un juicio catalogando mi actuar de «traición», sin siquiera tomarse la molestia de comunicarse conmigo e indagar sobre dicha declaración (conociendo mi número pues en más de una ocasión le reclamé el que haya mentido sobre mi persona o haya tergiversado alguna publicación cómo en ésta ocasión.)

No es de extrañar el actuar de tan deplorable profesional, dado que es de conocimiento público los millones que recibe para dicho fin del partido en función de gobierno.

Este Señor está siendo parte de la máquina constructora del discurso de golpe, para luego dar pie a las persecuciones judiciales en masa de cualquier ciudadano opositor al partido de gobierno en un afán de deslegitimar los movimientos ciudadanos de Octubre del año pasado que ocasionaron la renuncia de Evo Morales. YA HAN COMENZADO

En ese sentido aclaro lo siguiente:

Es cierto que nunca fui masista, que fui invitada por una Organización Social, desde ahí pensé que a pesar del color político iba a poder ayudar a quienes me estaban confiando la posibilidad de trabajar leyes en favor de este sector vulnerable, poco o nada me interesaba la política, sino más bien lo que podía hacer con ella en favor de la sociedad ; empero, esa candidatura en ese o cualquier partido político no implica que deba someter mi conciencia y convalidar hechos irregulares, no lo habría hecho ni siendo diputada

El año pasado NO hubo golpe de Estado, hubo un fraude grotesco que pretendía vejar nuestra democracia; no se puede concebir que ningún ciudadano de bien no se inmute ante tal situación (sea de derecha o izquierda).

La responsabilidad de un candidato y más aún de un Parlamentario es la de fiscalizar los otros órganos del Estado y responder a su Pueblo, no se limita a pedir los votos para ser servil a ningún interés político.

Mi actuar se enmarcó en ese principio.

Si los masistas como Arias, acostumbrados a ser amarrahuatos lo toman como traición, es problema suyo, a lo único que le debo lealtad es a mis principios y a la tierra que amo

Van dos publicaciones de Arias y una entrevista de Carlos Romero, tomen en cuenta, ya que esta máquina aniquiladora de la oposición comienza así con sicariato mediático; por ello pedimos medidas cautelares a la CIDH para mí y otras personas que hasta el día de hoy, luchamos por rescatar lo que nos queda de democracia.

Dios salve nuestra Bolivia!