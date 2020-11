Blanco no se rinde y continuará su lucha legal

Asegura que la justicia le dio la razón y él es el presidente de la FBF.





Fuente: eldia.com.bo

Tras conocer que el Congreso Ordinario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), lo expulsó de la dirigencia deportiva, Robert Blanco (a quien la justicia ordinaria le dio la razón para asumir el mando federativo como presidente mediante un amparo constitucional) reiteró que continuará en su pelea y que no dejará que sigan «vulnerando» sus derechos.

Presidencia. El Congreso se desarrolló el viernes en horas de la noche y la madrugada del sábado en la ciudad de La Paz, en esa ocasión los 21 delegados habilitados con derecho a voz y voto decidieron ratificar la expulsión del dirigente cruceño, quien además en más de una ocasión dijo que acudió a la justicia boliviana por recomendación de la FIFA.

«Han vulnerado mis derechos, seguiré adelante», expresó el dirigente a la prensa cruceña. En el mes de agosto la justicia ordinaria le dio la razón a Blanco, quien reclama la silla presidencial y no desmayará subrayó. No menos cierto es que la madrugada del sábado y como estaba previsto se procedió a la elección del nuevo presidente de la FBF, en esa ocasión fue posesionado Fernando Costas como el nuevo titular ante la ausencia del seis clubes profesionales que no asistieron al encuentro como reclamo a la «legalidad».

Firme en su lucha. Blanco fue suspendido de manera definitiva como dirigente, hecho que no desmayará al cruceño quien añadió que se mantendrá firme en su petición pues está convencido que él tiene la razón y con estatutos en mano asegura que «legalmente» él es el titular de la Federación y «no me rendiré, seguiré en esto, no me cansarán».

Guabirá y Oriente presentaron impugnaciones y desconocieron el Congreso Ordinario de la FBF, donde también participó Huáscar Antezana como presidente de San José y el abogado Víctor Hugo Pérez como delegados del crédito orureño, a pesar de ser desconocidos por el tribunal de honor.