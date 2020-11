Bochorno en el fútbol por supuesta orden de aprehensión contra ejecutivos de la FBF

Fuente: erbol.com.bo

Un operativo organizado por efectivos policiales que llegaron de Santa Cruz causó un bochorno en las filas de la dirigencia del futbol boliviano, justo el día en que la selección boliviana debe disputar un partido por las eliminatorias mundialistas, frente al combinado de Ecuador en el estadio Hernando Siles de La Paz.

El escándalo se produjo a medio día de este jueves en un céntrico hotel de La Paz, donde presuntamente se encontraban Marco Rodríguez, Rolando Aramayo, Lili Rocabado, Antonio Decormis y Jaime Cornero que eran buscados por la Fiscalía cruceña, porque estarían incumpliendo una resolución de Acción de Amparo, que reconoce como presidente de la Federación a Roberto Blanco.

Los miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, llegaron al hotel con la versión de que portaban una orden de aprehensión contra los cinco dirigentes del comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Los demandados a la cabeza de Marco Rodríguez se niegan a atacar el fallo judicial con el argumento que fueron elegidos legalmente. Sin embargo, la justicia reconoció que Robert Blanco debe asumir por estatutos, dado que es el vicepresidente del fallecido Cesar Salinas quien fue elegido en abril de 2018 para una gestión de cuatro años.

El operativo no dio con los dirigentes que eran buscados porque el objetivo habría sido detener Fernando Costa, candidato a ser elegido presidente transitorio de la Federación por el tiempo que resta a la gestión Salinas. Para el efecto se había convocado a un congreso este fin de semana en La Paz.

En medio del bochorno policial, llegaron los abogados de Fernando Costa, presidente del club Always Ready y después de conversar con los efectivos policiales, comprobaron que no existía ninguna orden de citación, notificación y aprehensión en su contra.

Después que se retiraron los policías, uno de los personeros que estuvo al lado del dirigente de Always Ready, denunció que el objetivo era llevarse a Fernando Costa a la ciudad de Santa Cruz para impedir que sea elegido por el llamado G-8.

Esta disputa por controlar la Federación ha derivado en la creación de dos bloqueos. Por un lado, el grupo llamado “G-6” conformado por Wilstermann, Oriente Petrolero, Royal Pari, Blooming, Guabirá y Bolívar que rechazan a Marcos Rodríguez por haber sido elegido por un congreso ilegal.

El grupo “G-8” compuesto por The Strongest, Always Ready, San José, Nacional Potosí, Real Potosí, Vinto Palmaflor, Aurora y Real Santa Cruz, reconocen a Robert Blanco. Para zanjar la actual crisis y parálisis del futbol pretendían poner a un tercero, pero de su mismo bando que no goza de la confianza del otro bando.

Tras aclarar la inexistencia de una orden de aprehensión, los policías se retiraron del hotel y el afectado Fernando Costa aseguró que este hecho no impide la convocatoria para que este fin de semana se elija al presidente transitorio.