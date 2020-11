Caída de exportaciones resta 2.000 millones de dolares a la economía boliviana

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la balanza comercial de Bolivia registró un déficit de 168 millones de dólares a octubre; las exportaciones bajaron 27%; las importaciones cayeron 31% respecto a igual lapso del 2019. “Que las exportaciones bolivianas caigan 2.012 millones de dólares en 10 meses, debe llamarnos a la reflexión, ya que esa gran cantidad de dinero no está circulando en la economía del país; hoy más que nunca debemos pensar en fomentar las Exportaciones No Tradicionales, para no depender de pocos recursos naturales extractivos y no renovables, como el gas natural y los minerales”, dijo el Gerente General del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez

TODOS LOS SECTORES DECAYERON

Según el INE, el valor de todos los rubros de exportación bajó, comparado a enero-octubre del 2019: la industria manufacturera cayó en 813 millones de dólares (-27%); los minerales bajaron 628 millones (-36%); los hidrocarburos decayeron en 553 millones (-25%); la agricultura fue la que menos bajó (-0,4%).

“Algo que hay que destacar en cuanto a la composición de las exportaciones, es que el sector tradicional disminuye su participación sobre el valor total, cayendo del histórico 80% a un 73% a octubre, por el bajón del sector de hidrocarburos y minerales. Con ello, el aporte de las Exportaciones No Tradicionales subió al 27%, siendo importante poner de relieve que entre los 15 principales productos exportados, 12 crecieron: quinua, girasol, alcohol etílico, carne bovina, maderas, azúcar, bananas, frejol, leche, palmito, café y cacao. La carne bovina “brilla” con un crecimiento de 36 millones de dólares en relación al 2019”, indicó Rodríguez.

PARA VOLVER A CRECER

Para Rodríguez, “el camino idóneo para que el PIB de Bolivia vuelva a crecer a tasas superiores al 5%, tiene que ver con apoyar al sector exportador no tradicional, focalizando esfuerzos de promoción en sectores de rápida reacción como el agrícola, pecuario, agroindustrial y forestal; combinando una política de promoción selectiva de exportaciones, con una política de sustitución competitiva de importaciones, fácilmente se puede revertir el déficit estructural de la balanza comercial que lleva 6 años; generar nuevamente superávits; apuntalar con ello las Reservas Internacionales Netas del Banco Central de Bolivia; al mismo tiempo que generar empleo digno, legal y formal para los bolivianos”, concluyó.

Fuente: IBCE