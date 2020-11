Cámara Hotelera: 30 afiliados tienen protocolos de Bioseguridad en Tarija

Instituciones de la Alcaldía, Gobernación de Tarija junto con los propietarios de establecimientos de hospedaje y organizadores de eventos, se preparan para recibir turistas durante la época alta en la región.

Fuente: https://elpais.bo

Pese a la pandemia del Covid-19, el sector del turismo y hotelería en el departamento, busca las opciones de reactivar la economía de este sector, uno de los más golpeados por la crisis económica a raíz de la emergencia sanitaria por el cierre de fronteras y restricciones a nivel nacional e internacional.

Tarija es uno de los destinos turísticos “más seguros” a escala nacional según datos de la Alcaldía, por lo que este año analizarán las formas de realizar junto a los organizadores de eventos, fiestas de fin de año y esperan atraer turistas durante la época alta que inicia en diciembre y termina en las festividades del Carnaval.

El director de Turismo de la Alcaldía, Never Gonzáles Cortez, indicó que las restricciones por la pandemia en cuanto a la apertura de fronteras en el país y el departamento ya se fueron flexibilizando por lo que en base al comportamiento de los casos de Covid-19, se busca coordinar con los empresarios privados encargados de organizar eventos, los protocolos de bioseguridad para los mismos al igual que el sector hotelero.

“Nosotros hemos acompañado las inspecciones que realiza la Gobernación con su normativa y estamos sumando alrededor de 30 establecimientos que fueron inspeccionados y solicitaron la verificación de sus protocolos de bioseguridad y la verdad estamos muy impresionados con las adecuaciones que hicieron, una buena inversión económica por parte de ellos y esperamos buenos resultados para fin de año”, dijo.

Otros departamentos ya ofertan sus destinos turísticos para recibir a las personas durante las fiestas de fin de año, por lo que Gonzáles indicó que no pueden quedarse atrás y se deberán coordinar acciones para reactivar el sector hotelero garantizando la salud de los usuarios que visiten Tarija.

Pero, para garantizar que no exista un contagio masivo durante estas fechas, el funcionario indicó que no solo parte de la adecuación de las instalaciones de cada establecimiento de hospedaje, sino también del comportamiento de los visitantes y turistas.

“Llamamos también a la conciencia de los visitantes en Tarija que asuman esa responsabilidad del cuidado, no solamente es el establecimiento o restaurante, es prevenir, se deben cuidar, porque si el hotel dice que se laven las manos y se desinfecten, pero no lo hacen entonces no estamos asegurando que sea una persona libre de Covid-19”, acotó.