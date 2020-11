Campesinos celebran designación de Segundina Flores como ministra de Culturas y Descolonización

Fuente: Radio Fides

El sector campesino del departamento de Chuquisaca se pronunció este viernes sobre la designación de la representante de las Mujeres Bartolinas, Segundina Flores como ministra de Culturas y Descolonización y calificó de positiva la determinación del presidente electo Luis Arce.

El ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores de los Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch), Francisco Rentería a tiempo de mostrarse satisfecho con la designación, aseveró que los sectores sociales siempre estuvieron al pie de los conflictos.

“En el gabinete grande del compañero Lucho puede ser que no haya habido ningún rostro indígena, yo no soy de los que pelea ni voy a pelear, a mí me interesa mucho que vayan hermanos campesinos que han dado el pecho en esta coyuntura (…) si está ella (Segundina Flores) es una buena decisión, no solo para las mujeres sino para todos”, sostuvo.

Chuquisaca fue uno de los primeros departamentos en proponer nombres para la conformación del gabinete de ministros y para la composición de los viceministerios. Con la designación de Flores en la cartera de Culturas y Descolonización y de Juan Carlos Calvimontes como nuevo viceministro de Defensa Civil, los chuquisaqueños cuentan con representación en el Gobierno.