Chuquisaca: Presidente del Comité de Movilizaciones advierte con levantamiento social si hay persecución

Fuente: Radio Fides

El presidente del Comité de Movilizaciones del departamento de Chuquisaca que el año pasado participó de protestas, Carlos Salazar, advirtió este miércoles con levantamiento social protagonizado por sectores que participaron en movilizaciones durante los conflictos a postelectorales de octubre y noviembre de 2019 si el gobierno persigue a sus dirigentes.

“Lo único que les vamos a decir es que no hurguen el avispero, este es un pueblo organizado, no estaremos nosotros porque vendrá otra gente más aguerrida quizá, no están dimensionando ellos (el gobierno) que despertar al pueblo boliviano puede ser letal”, aseveró.

Asimismo, aseveró que en Chuquisaca no permitirán que ningún dirigente o efectivo policial o militar sea “tocado”. “Primer dirigente que sea tocado habrá levantamiento de la población”, acotó.