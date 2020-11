CONADE no acatará paro cívico convocado en La Paz

Desde el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) afirmaron que no están de acuerdo con esa determinación y que no apoyarán la misma, ya que hasta el momento no han presentado ninguna prueba sobre un supuesto fraude electoral en las elecciones del 18 de octubre pasado.

Fuente: Cadena A

Desde el CONADE aseguran que no acatarán ningún paro cívico convocado por algunos sectores en la ciudad de La Paz para este jueves.

En el último cabildo realizando en la ciudad de La Paz, algunos sectores decidieron sumarse al paro cívico que se inició desde la ciudad de Santa Cruz. Sin embargo desde el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) afirmaron que no están de acuerdo con esa determinación y que no apoyarán la misma, ya que hasta el momento no han presentado ninguna prueba sobre un supuesto fraude electoral en las elecciones del 18 de octubre pasado.

Por otra parte, están de acuerdo a que se realice una auditoria al proceso electoral, bajo la premisa «el que nada tiene, nada teme». En las próximas horas, tras una reunión, se pronunciarán sobre el pedido auditoría al TSE.