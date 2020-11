Conozca las 137 unidades educativas que mañana comienzan la preinscripción

La postulación es vía web con miras a la gestión 2021. El proceso concluye el 4 de diciembre y los sorteos de cupos se deben realizar entre el 7 y 11 de diciembre

Fuente: El Deber

Mañana 137 unidades educativas del departamento comenzarán con el proceso de preinscripción con miras a la gestión 2021. Estas unidades educativas están en ocho distritos, además de los cuatro en la ciudad, los otros están en Warnes, La Guardia, Montero y San Julián.

El subdirector de Educación Regular, Víctor Galarza, remarcó que en el departamento hay más de 3.000 unidades educativas, pero solo las 137 que tienen más demanda de inscripción recibirán postulaciones vía web desde mañana hasta el 4 de diciembre, las demás deberán inscribir estudiantes la primera quincena de enero de 2021.

Agregó que el proceso es solo para el primer curso de cada establecimiento, pues el resto de los estudiantes tienen un cupo asegurado, en un grado superior, en la misma unidad educativa.

Concluido el proceso de recepción cada establecimiento deberá fijar una fecha de sorteo público entre el 7 y 11 de diciembre.

Cada distrital de educación tiene habilitado un sitio web donde se debe llenar un formulario para registrar la postulación. Además en estos será visible la lista de las unidades educativas autorizadas para la preinscripción.

Distrito educativo Enlace web

Santa Cruz I http://tiny.cc/vft4tz

Santa Cruz II http://tiny.cc/cft4tz

Santa Cruz III http://tiny.cc/ift4tz

Plan 3000 http://tiny.cc/hgt4tz

La Guardia http://tiny.cc/4ft4tz

Warnes http://tiny.cc/eft4tz

Montero http://tiny.cc/uht4tz

San Julián http://tiny.cc/7ft4tz

Las unidades educativas (sus cupos disponibles en paréntesis) que mañana inician preinscripción, en la ciudad son:

En el distrito Educativo Plan Tres Mil son: Cañada Pailita B (120); María Teresa Pulido (60); Zenobia Aponte (90); Santa Claudina Thevenet C (60); Ignacio Warnes Triunfo Primaria (30); San Juan del Este (90); Cándida María de Jesús (60); Manantial de Vida mañana y tarde (60 cada turno); Hernándo Siles Reyes mañana (60); Solidaridad 55 (120); Nueva América A (60); Carlos Laborde Pulido B (60); Normandia Thevenet turnos mañana y tarde (30 cada turno) y Marcelo Quiroga Santa Cruz (60).

En el Distrito Educativo Santa Cruz I son: Josefina Bálsamo Cordecruz B (40); Joven Bolivia (90); Divino Niño (90); La Salle tarde (60); San Martín de Porres I (90); La Santa Cruz I (60); Santa Ana Villa Bolivia (90); San Martin de Porres IV (90); Josefina Bálsamo Cordecruz (40); Mariscal Sucre C (60); San Martín de Porres III (90); Rvdo Luis Amigo (30); Santa Ana D (30); Enrique Finot C (60); Juan Laborde Morel (60); Rvdo Lucas Casaert Baerdemacker I (200); Rey David tarde (60); Rey David mañana (30); Bellas Artes (30); Santa Rosa de Lima II ( 60); Centro de los Sueños (30); John Fitzgerald Kennedy III (120); Santa Cruz de la Sierra Km 8 al norte (120); 23 de Marzo A (60); San Martín de Porres II (90); Mariscal Sucre A Fe y Alegría (90); Módulo Educativo German Busch 1 (120); Josefina Bálsamo Los Tusequis (60); Virgen de Guadalupe (90) y San Martín mañana (30).

En el distrito Educativo Santa Cruz II son: Jesús María I (120); Guillermo Weise (90); Victoria Diez (90); María Magdalena Postel II (60); María Magdalena Postel III (60); Tierras Nuevas El Carmen II (90); Hermán Gmeiner (60); Internacional Bethesta I (90); Club de Leones Jesús Osuna Cuéllar (150); Club de Leones (120); Nacional Florida I (90); Nacional Florida (90): Arzobispo Daniel Ribero I(60); Arzobispo Daniel Ribero II (60); Gastón Guillaux I (90); Cástulo Chávez (120); La Merced III (60); Marcelino Champagnat I (30); Marcelino Champagnat II (30); Domingo Savio II tarde(90); Domingo Savio mañana II (60); Caritas IV (90); Honorato Mejía Cuéllar B (60); Hnos. Antonio y Marcos Cavanis A (120); Don Bosco Central B (90); Mateo Kuljis Ilic A (180); Corpus Christi (60); Pedro Diez II (60) y Cariñositos (120).

En el distrito Educativo Santa Cruz III son: San Antonio B (60); San Antonio C (60); Fred Núñez Gonzales (60); Sor María Cristina Pérez B (90); Aniceto Arce B tarde (60); Sor María Cristina Pérez A (120); 24 de Marzo (90); San Antonio F (120); San Antonio G (120); Pedro Áñez Pedraza II (90); Carlos La Torre Lozada B (90); Elvira Parada C (90); Luz del Mundo C (90); El Arenal B (120), Elvira Parada B (90) y Alfredo Barbery Chávez mañana (60).

Clases gestión 2021

El ministro de Educación, Adrián Quelca, anticipó este martes que podrían existir clases semipresenciales desde el primer trimestre de la gestión educativa 2021. La decisión deberá ser asumida una vez exista un encuentro pedagógico entre todos los actores, padres, maestros, estudiantes y otros.